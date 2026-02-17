We praten makkelijk over hoe we een geboorte of huwelijk willen vieren, maar als het over ons afscheid gaat, schuiven we het gesprek liever voor ons uit. Dat blijkt ook uit de nieuwste Uitvaartbarometer van uitvaartspecialist DELA: meer dan de helft van de Belgen (53%) denkt zelden of nooit na over de eigen uitvaart. Drie jaar geleden lag dat cijfer nog hoger (63%), dus er is wel beweging—maar het taboe blijft groot.

Waarom het belangrijk is om je wensen te delen

Een uitvaart regelen is emotioneel én praktisch zwaar. En als nabestaanden niet weten wat jij zou willen, wordt het nog moeilijker. Bijna de helft van de Belgen (43%) geeft aan al moeilijkheden te hebben ondervonden bij het regelen van een uitvaart, omdat de wensen van de overledene niet duidelijk waren.

Duidelijke afspraken—of je nu jong bent of ouder—kunnen veel stress en twijfel wegnemen. Niet om het onderwerp zwaarder te maken, wel om je familie later rust te geven.

Veel keuzes, weinig gesprekken

Bij een afscheid komen heel wat beslissingen kijken: begraven of cremeren, opbaring, kist, locatie, invulling van de ceremonie, muziek, genodigden, bloemen… Het is dan ook logisch dat twee op de drie Belgen het belangrijk vindt dat familie hun uitvaartwensen kent.

Toch blijkt de kloof groot tussen ‘belangrijk vinden’ en ‘doen’:

38% heeft met niemand gesproken over de eigen uitvaartwensen.

61% zegt dat ze nog helemaal geen praktische zaken rond het levenseinde hebben geregeld.

Op papier zetten is één stap, registreren nog een andere

Van de mensen die hun wensen wél al opstelden (ongeveer één op de zeven Belgen), registreerde iets meer dan één op de vier (28%) die wensen bij de gemeente.

Wat doen de anderen?

iets meer dan de helft bewaart het document thuis of deelde het met naasten;

één op de vijf in deze groep wist niet dat je uitvaartwensen ook officieel bij de gemeente kan registreren.

Opluchting voor jezelf en je nabestaanden

Over je uitvaart praten voelt misschien ongemakkelijk, maar het is vaak precies het omgekeerde van ‘zwaar’: het kan net opluchten. En vooral: je helpt je familie later om met meer zekerheid en minder twijfel afscheid te nemen, op een manier die bij jou past.

Vind je het nog steeds moeilijk om een gesprek hierover aan te knopen? Spreken met een uitvaartbegeleider over de mogelijkheden van een persoonlijke uitvaart kan veel duidelijkheid scheppen.