We praten makkelijk over hoe we een geboorte of huwelijk willen vieren, maar als het over ons afscheid gaat, schuiven we het gesprek liever voor ons uit. Dat blijkt ook uit de nieuwste Uitvaartbarometer van uitvaartspecialist DELA: meer dan de helft van de Belgen (53%) denkt zelden of nooit na over de eigen uitvaart. Drie jaar geleden lag dat cijfer nog hoger (63%), dus er is wel beweging—maar het taboe blijft groot.
Waarom het belangrijk is om je wensen te delen
Een uitvaart regelen is emotioneel én praktisch zwaar. En als nabestaanden niet weten wat jij zou willen, wordt het nog moeilijker. Bijna de helft van de Belgen (43%) geeft aan al moeilijkheden te hebben ondervonden bij het regelen van een uitvaart, omdat de wensen van de overledene niet duidelijk waren.
Duidelijke afspraken—of je nu jong bent of ouder—kunnen veel stress en twijfel wegnemen. Niet om het onderwerp zwaarder te maken, wel om je familie later rust te geven.
Veel keuzes, weinig gesprekken
Bij een afscheid komen heel wat beslissingen kijken: begraven of cremeren, opbaring, kist, locatie, invulling van de ceremonie, muziek, genodigden, bloemen… Het is dan ook logisch dat twee op de drie Belgen het belangrijk vindt dat familie hun uitvaartwensen kent.
Toch blijkt de kloof groot tussen ‘belangrijk vinden’ en ‘doen’:
- 38% heeft met niemand gesproken over de eigen uitvaartwensen.
- 61% zegt dat ze nog helemaal geen praktische zaken rond het levenseinde hebben geregeld.
Op papier zetten is één stap, registreren nog een andere
Van de mensen die hun wensen wél al opstelden (ongeveer één op de zeven Belgen), registreerde iets meer dan één op de vier (28%) die wensen bij de gemeente.
Wat doen de anderen?
- iets meer dan de helft bewaart het document thuis of deelde het met naasten;
- één op de vijf in deze groep wist niet dat je uitvaartwensen ook officieel bij de gemeente kan registreren.
Opluchting voor jezelf en je nabestaanden
Over je uitvaart praten voelt misschien ongemakkelijk, maar het is vaak precies het omgekeerde van ‘zwaar’: het kan net opluchten. En vooral: je helpt je familie later om met meer zekerheid en minder twijfel afscheid te nemen, op een manier die bij jou past.
Vind je het nog steeds moeilijk om een gesprek hierover aan te knopen? Spreken met een uitvaartbegeleider over de mogelijkheden van een persoonlijke uitvaart kan veel duidelijkheid scheppen.
Zo begin je er eenvoudig aan én maak je het bespreekbaar
1) Begin op tijd
Wacht niet tot ‘later’: vroeg praten voelt meestal minder zwaar. Start desnoods met één keuze, zoals begraven of cremeren.
2) Kondig het gesprek aan
Overval je naasten niet. Zeg iets als: “Als jij er klaar voor bent, wil ik graag eens praten over ons afscheid.” Leg ook kort uit waarom: rust en duidelijkheid voor later.
3) Kies een goed moment en een neutrale plek
Bij voorkeur tijdens een wandeling of op een rustige plek zonder beladen herinneringen. Doe het liever overdag, zodat niemand er ’s avonds mee blijft malen.
4) Zet je basiswensen op papier
Noteer de grote lijnen: cremeren/begraven, ceremonie (intiem of groter), muziek/teksten, locatie. Schrijf er eventueel bij waarom iets belangrijk is, dat maakt het makkelijker te aanvaarden.
5) Deel het met minstens één vertrouwenspersoon
Vertel je wensen aan partner/kind/vriend(in) en sta open voor hun bedenkingen. Soms is een compromis mogelijk (bv. een deel van de as op een plek, een deel in een asjuweel).
6) Bewaar of registreer het
Leg het document thuis op een vaste, bekende plek, en/of registreer je uitvaartwensen bij de gemeente. Dat kan veel zoekwerk en twijfel vermijden.