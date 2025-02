Vakantie buiten het seizoen? Toch liever juli

Anne Vanderdonckt observeert de maatschappij, haar evoluties, haar vooruitgang, haar inconsistenties. Ze deelt met u haar twijfels, haar vragen, haar enthousiasme. En als ze ergens de draak mee steekt, dan is het met zichzelf.

Aangezien ik niet gebonden ben aan de schoolkalender heb ik jarenlang mijn vakantie genomen buiten het seizoen. Meer keuze aan vakantiewoningen, goedkoper bovendien, en vooral geen horden toeristen. Rust. Vorig jaar heb ik het geweer nochtans van schouder veranderd en vertrok ik pas half juli. Naar een culturele en stedelijke bestemming waar het niet te druk is tijdens de grote vakantie. Goed idee. Niet overdreven duur aangezien bedrijven in deze periode geen verblijven meer boeken voor hun seminaries en de hotels op hun beurt interessante kortingen geven om niet leeg komen te staan. Slim.

De reden voor deze omslag is dat als je vakantie neemt op het moment dat de anderen nog werken dit als gevolg heeft dat nogal wat vergaderingen plaatsvinden zonder jou. Een gevoel van uitsluiting. Juni of december zijn vaak de periodes waarin iedereen als een kip zonder kop rondloopt. Men zich realiseert dat men absoluut nog vergaderingen moet afhaspelen die veel eerder hadden kunnen plaatsvinden en beslissingen moet nemen waarvan de urgentie je vaak verbijstert, alvorens iedereen op vakantie vertrekt.

Het zijn ook de maanden dat op je vakantiebestemming bepaalde winkels, restaurants, bezienswaardigheden de deuren sluiten om zelf even verlof te nemen, om dan terug open te gaan … de dag na je vertrek. Uiteraard profiteren zij van het feit dat er nog niet zo veel toeristen zijn. Maar jij droomt er al een jaar van om dat restaurantje te bezoeken waarover je in een magazine had gelezen, en je kan enkel de gevel fotograferen. Frustrerend!

Op vakantie gaan in juli is zoals boodschappen doen op zaterdagochtend.

En dan is er nog het weer. Dat is sowieso al ontregeld: de zon kan branden met Pasen en het kan koud zijn in augustus. Maar midden juni is het weer toch vaak ondankbaarder dan midden juli, uitzonderingen niet te na gelaten. Zo herinner ik me het gevoel van onmacht toen ik door het autoraam, op weg naar huis, mensen zag zonnen op het prachtige strand van Cap Fréhel (Bretagne) waar ik de twee weken ervoor had rondgelopen met laarzen en regenjas. Het was een zaterdag. De eerste dag met echt mooi weer.

In het leven ben je nooit de enige die een beslissing neemt waarvan je dacht dat die origineel was. Singles of koppels zonder kinderen die ervoor kiezen om tijdens het hoogseizoen op vakantie te gaan: dat fenomeen is al enkele jaren in opgang, volgens reisorganisator Tui. Allereerst omdat er, bovenop de redenen hierboven, simpelweg veel meer singles en kinderloze koppels (o.a. gepensioneerden en 50-plussers) zijn en die moeten op een bepaald moment ook eens met vakantie. Velen doen dat op hetzelfde moment als hun vrienden en familie die wel gebonden zijn aan werk of schoolkalender. En wie wil ontsnappen aan de kinderen die van ‘bommetje!’ doen in het zwembad, kan tegenwoordig kiezen voor de ‘adults only’ hotels, die ook steeds meer succes kennen.

Op vakantie gaan in juli is zoals je boodschappen op zaterdag blijven doen wanneer je gepensioneerd bent: het geeft structuur aan de tijd. Het zijn bakens. De grote vakantie-uittocht in juli en augustus, dat is een van de weinige zekerheden die nog bestaan. ●