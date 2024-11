Voor mucopatiënten is bewegen een kwestie van (over)leven

‘Sporten om te leven’ heet de nationale sensibiliseringscampagne van de Europese Mucoweek en die indringende slogan is allerminst overdreven. De Mucovereniging benadrukt hiermee het enorme belang van sporten bij wie getroffen is door taaislijmziekte. Elke dag kunnen sporten heeft immers een enorme impact op deze chronische aandoening.

“Naast aerosollen, kiné-oefeningen en medicatie voor de spijsvertering, maakt ook sporten deel uit van de dagelijkse mucobehandeling. Bewegen heeft een positief effect op de gezondheid van mensen met muco én het bevordert hun sociale contacten. Met de opbrengst van de #mucosocks-campagne willen we mensen met muco steunen,” zegt Stefan Joris, directeur van de Mucovereniging. Bewegen helpt immers om slijmen die zich continu opstapelen, makkelijker los te maken. Het zorgt op die manier ook voor een grotere longinhoud, sterkere ademhalingsspieren, een betere levenskwaliteit, het stimuleert de eetlust én zorgt voor een boost van het mentaal welzijn.

Sportsokken

Vandaar dat de jaarlijkse sokkenactie tijdens de Europese Mucoweek dit keer kiest voor sportieve exemplaren, met een trendy sokkencollectie voor volwassenen en kinderen. Twee Belgische topsporters steunen deze campagne. Zo speelt Belgian Cat Emma Meesseman in de campagnevideo een potje basketbal met Mattia-Luca, een streekgenootje met muco. In een andere video neemt Kathleen (35) het tijdens een hockey shoot-out sessie op tegen Red Lion Vincent Vanasch. De Mucoweek vestigt op deze manier de aandacht op de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land. Door deze mucosokken te bestellen steun je mensen in hun dagelijkse strijd tegen hun ziekte.

© Jan D’Hondt Ateljé D

Ongeneeslijk

In België lijden 1.379 mensen aan mucoviscidose maar dankzij wetenschappelijk onderzoek verbeteren de behandelingen voor de patiënten. Deze erfelijke stofwisselingsziekte kenmerkt zich door een waaier aan klachten zoals steeds terugkerende luchtweginfecties, dik slijm dat zich moeilijk laat ophoesten, buikpijn en spijsverteringsproblemen. Naast de longen kunnen ook andere organen aangetast worden en verloopt de ziekte bij iedereen wat anders. Muco genezen kan nog niet maar de jongste jaren zijn de behandelingen wel sterk vooruitgegaan. Toch zijn de meeste muco-patiënten dagelijks urenlang in de weer met hun therapieën.