Waarom bijt mijn konijn mij?

Een dier bijt nooit zonder reden. Als eigenaar van een huisdier is het je verantwoordelijkheid om het konijn niet meteen als abnormaal te bestempelen en het weg te doen, maar om te begrijpen wat er misgaat en wat deze agressie rechtvaardigt, om zo de oorzaak aan te pakken en te behandelen.

Een eerste ingreep bij een agressief konijn, als je dat nog niet gedaan hebt, is steriliseren. Want dit vertraagt de productie van hormonen, waardoor de agressie vermindert of zelfs helemaal stopt.

Omdat agressie meestal een teken van onbehagen is, controleer je vervolgens of de behoeften en noden van het dier wel worden gerespecteerd. Blijft het konijn (te lang) binnen of opgesloten? Krijgt het de kans om zijn energie kwijt te raken door voldoende fysieke activiteit? Krijgt het voldoende aandacht? Heeft het dier genoeg speelgoed om zich mee bezig te houden? Is de sfeer thuis niet te gespannen of te lawaaierig? Heeft je huisdier schuilplaatsen als het wil ontsnappen aan de drukte of het lawaai, of als het een onveilig gevoel heeft? Wordt je konijn niet lastiggevallen door een hond, een kat, de kinderen ...? Of probeer je het konijn dingen te laten doen waarin het geen zin heeft? Meestal ligt de oorzaak van het agressieve gedrag bij een van die omstandigheden.

Agressie is meestal een teken van onbehagen.

Daarnaast is ook de reactie van het slachtoffer een belangrijk element dat agressie vaak versterkt. Als je gebeten wordt, is je natuurlijke en normale reactie om te vluchten. Maar als het konijn met rust gelaten wil worden, dan is zijn doel zo bereikt en dit zal het dier motiveren om opnieuw te bijten. Dit heet instrumentele conditionering. Het zal agressie gebruiken als een instrument om te krijgen wat het wil. Dit betekent dat als je konijn zich agressief gedraagt je dus beter in de buurt kunt blijven en niet stoppen met aanraken. Bescherm je eventueel met tuinhandschoenen, maar zorg ervoor dat je aanrakingen zachter, rustiger en beter te verdragen zijn voor je dier.