Wat is resomatie, een vorm van lijkbezorging die ecologischer is?

Er komt op korte termijn een pilootproject rond resomatie, een vorm van lijkbezorging die ecologischer is dan een traditionele begrafenis of crematie. Al minstens twee crematoria in Vlaanderen tonen interesse.

Resomatie is een techniek waarbij stoffelijke resten van mens of dier onder druk en met behulp van een base (doorgaans kaliumhydroxide) worden opgelost in heet water. Het is een ecologisch alternatief voor de traditionele vormen van lijkbezorging, vooral omdat er tijdens het proces minder CO2 uitgestoten wordt.

Schryvers dringt er al jaren op aan om te onderzoeken hoe resomatie ook in Vlaanderen zou kunnen worden toegepast. Dat doet ze niet alleen uit ecologische overwegingen, maar ook uit de “bekommernis dat mensen een zo breed mogelijke keuze moeten hebben om een persoonlijke invulling te kunnen geven aan het afscheid van een dierbare”.

Van minister Demir kreeg Schryvers te horen dat er een aanpassing komt van de VLAREM-wetgeving. Zo’n update van de milieuvergunningsregels dringt zich op omdat het residu van het resomatieproces niet aan de geldende lozingsnormen blijkt te voldoen zonder voorafgaande zuivering.