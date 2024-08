1 euro schadevergoeding voor dag zonder internet

Als je vanaf 1 november door een storing plots geen internet meer hebt, heb je recht op een (heel kleine) schadevergoeding. Al moet er eerst voldaan worden aan enkele voorwaarden, zo melden Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Dik tien jaar geleden opperde het BIPT, de telecomwaakhond in ons land, al dat er een schadevergoeding moest komen wanneer klanten van telecombedrijven plots zonder internet zaten, of ineens niet meer konden bellen of gebeld worden. Vanaf 1 november is het eindelijk zover. Vanaf dan heb je als klant recht op een bescheiden compensatie.

Concreet gaat het om zo’n 1 euro per dag dat je zonder internet of telefoon valt. Tenminste wanneer het voor de telecomoperator niet om overmacht gaat. Ook niet onbelangrijk: de panne moet minstens acht uur duren, en telecomoperatoren mogen de vergoeding ook laten afhangen van jouw maandelijkse abonnementskosten, of ook een compensatie aanbieden in de vorm van bijvoorbeeld een gratis filmticket.

De verschillende telecom­operatoren zullen hun klanten de komende weken duidelijk moeten maken hoe ze de compensatieregeling organiseren. Bedoeling is wel dat de vergoeding automatisch wordt uitbetaald.

De uitwerking van de compensatieregeling komt uit de hoed van ontslagnemend minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen). “Telecomprijzen zijn niet goedkoop in ons land. Als er dan een panne is, is een compensatie het minste wat ze kunnen doen voor hun klanten”, aldus De Sutter toen haar wetsontwerp werd goedgekeurd. En pannes zijn er bij de vleet.