WhatsApp blijft veruit de populairste berichtenapp, maar niet iedereen voelt zich nog goed bij die keuze. Zoek je een alternatief dat meer nadruk legt op privacy? Dan is Signal het bekijken waard.

Waarom mensen uitkijken naar iets anders

Voor veel mensen is WhatsApp vanzelfsprekend: je stuurt berichten, deelt foto’s en belt er snel mee. Toch groeit de twijfel. De app maakt deel uit van Meta, het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram, en dat zorgt bij sommige gebruikers voor vragen over privacy en datagebruik.

Daardoor winnen alternatieven terrein. Signal is daar het bekendste voorbeeld van.

Vergelijkbaar met WhatsApp

Wie Signal opent, voelt zich meestal meteen thuis. Je kunt er berichten mee sturen, foto’s en video’s delen, bellen en groepsgesprekken starten. In het dagelijkse gebruik lijkt de app dus sterk op WhatsApp. Dat maakt de overstap een stuk eenvoudiger dan veel mensen denken.

Het grote verschil zit achter de schermen

Signal profileert zich nadrukkelijk als een privacyvriendelijke app. Net als WhatsApp zijn berichten versleuteld, zodat alleen jij en de ontvanger de inhoud kunnen lezen.

Maar Signal gaat verder. De app verzamelt zo weinig mogelijk extra gegevens over jou en je communicatie. Denk aan informatie zoals wanneer je een bericht verstuurt, welk toestel je gebruikt of via welke verbinding je online bent. Voor wie bewuster wil omgaan met privacy, is dat net de grote troef.

Geen overdaad aan extra’s

Signal biedt de belangrijkste functies die je van een chatapp verwacht, maar houdt het bewust vrij eenvoudig. De app focust op communiceren, niet op allerlei extra snufjes.

Dat sobere karakter spreekt niet iedereen aan, maar net dat maakt Signal voor veel gebruikers aantrekkelijk.

Wat moet je weten voor je overstapt?

Er is wel één praktische beperking: je kunt via Signal alleen communiceren met mensen die de app ook gebruiken. Als je vrienden, familie of collega’s er niet op zitten, heb je er in je eentje weinig aan.

Daarom kiezen veel mensen ervoor om Signal en WhatsApp gewoon naast elkaar te gebruiken. Zo blijf je voor iedereen bereikbaar, terwijl je zelf beslist welke app je wanneer gebruikt.

Signal: handleiding

Signal installeren is eenvoudig. Je downloadt de app via de App Store of Play Store, registreert je telefoonnummer en bevestigt je account met een code. Daarna kies je nog een pincode om de app extra te beveiligen.

Vervolgens kun je meteen beginnen chatten met je contacten die Signal al hebben.

Ook Threema is een alternatief

Naast Signal wordt ook Threema vaak genoemd als privacyvriendelijke berichtenapp. Die heeft eveneens een trouwe groep gebruikers, maar is minder ingeburgerd. Daardoor blijft Signal voor veel mensen de meest logische overstap als ze iets anders willen dan WhatsApp.

Moeten we met z’n alleen weg van WhatsApp?

Niet noodzakelijk. Voor veel mensen blijft WhatsApp gewoon de handigste keuze, omdat bijna iedereen erop zit. Maar wil je meer aandacht voor privacy, dan is Signal of een ander alternatief zeker het proberen waard.

Je hoeft ook niet radicaal te kiezen: beide apps naast elkaar gebruiken is vandaag wellicht de meest praktische oplossing.