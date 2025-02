Signal: een veiliger alternatief voor WhatsApp?

Signal is een chatapp, vergelijkbaar met WhatsApp. Sedert enige tijd stappen heel wat mensen over. Wat maakt Signal bijzonder? En hoe werkt het eigenlijk?

Wat is Signal?

Signal is een gratis berichtenapp die zich specifiek richt op privacy en beveiliging. Het is ontwikkeld door de Signal Foundation, een non-profitorganisatie die zich naar eigen zeggen inzet voor het waarborgen van de privacy van gebruikers. Signal maakt gebruik van end-to-end encryptie, wat betekent dat alleen de verzender en de ontvanger van een bericht het kunnen lezen. Zelfs Signal zelf heeft geen toegang tot de inhoud van uw berichten.

Hoe werkt Signal?

Signal werkt op een manier die vergelijkbaar is met WhatsApp. Ja kan er berichten mee verzenden, bellen, videobellen en zelfs documenten delen. Het grootste verschil is dat Signal zich sterk richt op de bescherming van jouw privacy. Hier zijn enkele belangrijke functies van Signal:

– End-to-end encryptie: Zoals eerder genoemd, worden jouw berichten versleuteld zodat niemand ze kan lezen, behalve de bedoelde ontvanger.

– Geen gegevensverzameling: Signal verzamelt minimale gegevens over zijn gebruikers. Het enige wat ze nodig hebben is je telefoonnummer om een account aan te maken.

– Zelfvernietigende berichten: Je kan berichten instellen die na een bepaalde tijd automatisch verdwijnen, wat extra privacy biedt.

– Groepen en oproepen: Net als bij WhatsApp kan je groepsgesprekken voeren en spraak- of video-oproepen maken.

Waarin verschilt Signal van WhatsApp?

Hoewel Signal en WhatsApp op veel manieren op elkaar lijken, zijn er enkele belangrijke verschillen die het overwegen van Signal de moeite waard maken:

– Privacy: Signal heeft een strikter privacybeleid dan WhatsApp. Het verzamelt geen metadata, terwijl WhatsApp dat wel doet.

– Open-source: Signal is open-source software, wat betekent dat de code openbaar is en door iedereen kan worden gecontroleerd. Dit verhoogt de transparantie en vertrouwen in de app.

– Geen advertenties: Signal toont geen advertenties en verkoopt geen gegevens aan derden, terwijl WhatsApp eigendom is van Facebook, dat wel inkomstengenererende advertenties plaatst.

De voordelen van Signal

Het gebruik van Signal heeft verschillende voordelen:

– Veiligheid: de end-to-end encryptie zorgt ervoor dat jouw communicatie veilig is.

– Privacy: je kan erop vertrouwen dat jouw gegevens niet worden verkocht of verzameld.

– Gebruiksvriendelijk: de interface is eenvoudig en intuïtief, wat het gemakkelijk maakt om te navigeren.

Hoe installeer je Signal op je smartphone?

Het installeren van Signal is een fluitje van een cent. Volg deze stappen om aan de slag te gaan:

Voor Android-gebruikers

1. Open de Google Play Store op uw smartphone.

2. Zoek naar “Signal Private Messenger”.

3. Klik op “Installeren” en wacht tot de app is gedownload en geïnstalleerd.

4. Open de Signal-app.

5. Volg de instructies op het scherm om uw telefoonnummer te verifiëren.

Voor iPhone-gebruikers

1. Open de App Store op uw iPhone.

2. Zoek naar “Signal Private Messenger”.

3. Klik op “Download” en wacht tot de app is geïnstalleerd.

4. Open de Signal-app.

5. Volg de instructies om uw telefoonnummer te verifiëren.

Zodra je Signal hebt geïnstalleerd en je telefoonnummer hebt geverifieerd, kan je bestaande contacten toevoegen. Dit werkt als volgt:

1. Open de Signal-app.

2. Klik op het potloodicoon of de “+” knop om een nieuw gesprek te starten.

3. Signal zal automatisch uw contacten scannen om te zien wie van hen ook Signal gebruikt. Je ziet een lijst van beschikbare contacten binnen de app.

4. Kies een contact en begin te chatten!

Bron: Plusonline.nl