Dark patterns: een onzichtbare online valkuil

Sloot je al online een abonnement af zonder het te willen of te beseffen? Dan werd je misschien het slachtoffer van een dark pattern?

Bij een wereldwijde actie werden bij 75,7 % van de gecontroleerde handelaren dark patterns op hun websites of applicaties ontdekt. Die zijn zo opgemaakt dat de consument misleid wordt om acties te ondernemen die vaak niet in hun voordeel zijn. Op Belgisch niveau bleek bij alle gecontroleerde websites minstens één dark pattern aanwezig, bijna 70 % maakte zelfs gebruik van twee of meerdere misleidingen.

Dark watte?

Dark patterns zijn technieken die gebruikt worden op websites of applicaties om consumenten te misleiden, beïnvloeden, dwingen of te manipuleren. Op die manier maken consumenten keuzes die ze in principe niet zouden maken en die niet in hun voordeel zijn. Ze zijn vaak subtiel en misleiden consumenten zonder dat ze het doorhebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbergen van belangrijke informatie of op voorhand aangevinkte vakjes die je moet uitvinken. Maar ook om fictieve timers die suggereren dat je een beperkte tijd hebt om op een aanbieding in te gaan of de vermelding van ‘nog maar 2 beschikbaar’, wat ook een bijkomende druk oplegt.

En in België?

De Economische Inspectie van de FOD Economie controleerde 13 ondernemingen. Op de websites van alle onderzochte handelaren werd minstens één dark pattern aangetroffen, en bij 69,23% zelfs twee of meerdere.

Werden in België bijzonder vaak aangetroffen tijdens de controleactie: vermoedelijke ‘sneaking’ praktijken, zoals het niet kunnen uitzetten van de automatische verlening van een abonnement tijdens de aankoop, en ‘interface interference’ praktijken, bijvoorbeeld het vooraf aanvinken van abonnementen.