Is er wifi in de badkamer?

Naast de woonkamer, de werkkamer of slaapkamer is er nog een andere ruimte in huis waar technologie in opmars is – vaak heel discreet. Welkom in de badkamer 2.0.

Doorgaans bevind je je minstens ’s ochtends en ’s avonds in de badkamer. In grote gezinnen wordt er haast gevochten om de nodige badkamertijd te veroveren. Want het is er druk: wassen, tandenpoetsen, scheren, je kapsel verzorgen, je opmaken, op de weegschaal staan, jezelf eventjes verwennen ... En dan is er nog het toiletbezoek. Alles opgeteld brengen sommige mensen er vele uren door.

Het Japanse toilet: een andere wereld

De Japanners weten beter dan wie ook hoe belangrijk het toilet is. Westerse toeristen die Tokio of Kyoto hebben bezocht, kunnen ervan meespreken. Techbedrijven wedijveren met elkaar om horloges of ringen te ontwikkelen die je hartslag of de kwaliteit van je slaap meten, maar de Japanse ingenieurs geven hen het nakijken. Zij hebben immers al lang geleden … de verwarmde toiletbril ontwikkeld. Niet lachen: in de winter is dat heel aangenaam. En na de grote boodschap maakt een lauwe waterstraal de intieme zone heel efficiënt schoon. De eerste keer is dat een verrassing. Daarna kan je niet meer zonder.

Een toiletbril met stembediening – omhoog, omlaag! – is misschien minder noodzakelijk. Net als een toilet dat je het weerbericht vertelt. Gadgets! De antibacteriële reiniging van de bril na elk gebruik is al een stuk nuttiger. En wat te denken van een systeem dat met behulp van sensoren je grote boodschap analyseert en biomarkers van de ziekte van Crohn, of kankercellen opspoort? Als volgende stap zou het toilet op basis van die analyses voedingstips kunnen geven: “Misschien zou je toch wat meer vezels moeten eten en het wat rustiger aan doen met de alcohol.”

Die toiletten zijn geen sciencefiction. In Azië bestaan ze al jaren en in Europe overtuigen ze meer en meer consumenten. Toch hebben ze één nadeel: de prijs. De meest geavanceerde modellen kosten meer dan 10.000 euro.

Plaskennis

Op de prijs van de U-Scan van Withings is het nog even wachten, maar die zal ongetwijfeld veel goedkoper zijn dan een Japans toilet. Het is een klein apparaatje dat je in de wc-pot vastmaakt zoals je dat met een toiletreiniger doet. Het doel? Je urine analyseren, om ‘een instant overzicht van het lichamelijke evenwicht te krijgen met een reeks parameters die uit de urine worden afgeleid’. Het voordeel van het systeem? Je hoeft niets aan je gewoonten te veranderen om een analyse te krijgen die je indien nodig aanraadt om naar de dokter te gaan. Als hij nog voor het eind van het jaar in de winkel komt, zal de U-Scan onder meer dan één kerstboom liggen.

Slimmer douchen

Uit eerbied voor milieu – en misschien ook een beetje omdat water niet bepaald goedkoper wordt – verkiezen veel mensen een douche boven een bad. Maar de ene douchekop is de andere niet. De Hydrao Aloé (80 euro) kleurt groen, blauw of rood naargelang van de hoeveelheid water die je verbruikt. Batterijen heeft hij niet nodig, want de kracht van de waterstraal geeft hem zijn energie. De slimme douchekop kan zelfs een overzicht van de douchebeurten naar je smartphone sturen, die de geschiedenis van de 200 meest recente bijhoudt.

Gewichtige argumenten

Ook de personenweegschaal krijgt vaak een plekje in de badkamer. Sommige recente modellen beperken zich niet tot je gewicht. Ze staan in verbinding met je smartphone, onthouden je gegevens en tonen je evolutie. Andere weegschalen gaan nog een stap verder en meten je bodymassindex en je bot- en spiermassa. Er zijn er zelfs die je vertellen hoeveel calorieën je elke dag nodig hebt.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …

We brengen heel wat tijd door voor de badkamerspiegel: kapsel, make-up, scheren, tandenpoetsen … Waarom dus geen geconnecteerde spiegel? Hij toont niet alleen je spiegelbeeld maar ook pictogrammen van toepassingen die je kunt openen. Vergelijk het met het scherm van een (grote) tablet. Je kan je mails lezen, de koppen van het nieuws overlopen of het weerbericht raadplegen terwijl je je haar droogt. Je kan de spiegel zelfs vragen stellen. Wie is de mooiste van het land, bijvoorbeeld. Alexa, Siri of een van hun collega’s kent vast het antwoord.