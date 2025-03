Laat je niet bedriegen door je online ‘vrienden’

4 vuistregels om jezelf te beschermen

Leer je iemand nieuw kennen via sociale media of op een datingsite of -applicatie? Wees op je hoede en ga na of je nieuwe vriend(in) wel te vertrouwen is:

– Ga de echtheid van zijn of haar profiel na en vraag voldoende info aan je nieuwe kennis of geliefde, zodat je weet met wie je te doen hebt.

– Vertrouw niet zomaar iedereen en hou persoonlijke informatie voor jezelf.

– Wees op je hoede voor “zielige” verhalen waarbij je nieuwe kennis de emotionele toer opgaat en je probeert te overtuigen om geld te bezorgen.

– Maak nooit zomaar geld over aan iemand die je eigenlijk niet kent. Als iemand je te mooi lijkt om waar te zijn, dan is hij/zij dat meestal ook.