Smart ring, een goed alternatief om je gezondheid in de gaten te houden?

Een geconnecteerde ring kan helpen om je gezondheid doorlopend in de gaten te houden. En hij is nauwkeuriger en vollediger dan een activity tracker of een smartwatch.

De bevolking vergrijst. Tegelijkertijd herschept het (huis)artsentekort bepaalde regio’s in ons land in medische woestijnen. Het is daar soms maanden wachten op een afspraak. En wij mogen dan nog niet klagen, in Frankrijk of Groot-Brittannië is het nog veel erger.

Verschillende producenten willen daar wat aan doen, geholpen door de miniaturisering van de elektronica en almaar betere sensoren. Het is niet de bedoeling dat je zelf doktertje gaat spelen, wel dat je met behulp van een gebruiksvriendelijk apparaat verschillende gezondheidsindicatoren kan opvolgen. Want als metingen geen grote of veelvuldige afwijkingen vertonen, als je geen pijn hebt of je niet onwel voelt, hoef je bij de dokter niet je beurt af te wachten. Tal van toestellen kunnen je met die monitoring helpen, van de slimme weegschaal, over de activity tracker en de smartwatch, tot de geconnecteerde ring. Die laatste is onderverdeeld in twee grote categorieën.

De juiste keuze

Sommige geconnecteerde ringen hebben een eerder puur pragmatische functie. Zo was er vier jaar geleden al de Echo Loop van Amazon, een ring die verbinding maakt met de smart-phone die je op zak hebt. Hij bevat een microfoontje en een luidsprekertje, zodat je Alexa vragen kan stellen en de antwoorden kan horen. De meer recente RingPay van McLear en de Aeklys van Starck zijn bedoeld om betalingen aan de kassa in de winkel te versnellen. Je hoeft geen betaalkaart of smartphone boven te halen: je houdt je vinger bij de terminal en het bedrag wordt van je bankrekening gehaald. Er is ook nog de Token Ring met optische sensor waarmee je binnen kan op kantoor, de deur van je auto of van je huis kan openen. Tot nu toe is geen enkel van die concepten een commercieel succes. In dit stadium lijkt de geconnecteerde ring dan ook vooral geschikt voor het monitoren van je gezondheid.

Een geconnecteerde ring kan bepaalde gezondheidsparameters monitoren.

Een ring, hoe klein ook, kan aan de binnenkant allerlei elektronische componenten bevatten. Omdat hij contact maakt met de huid van je vinger, kan hij veel gezondheids- aspecten heel nauwkeurig meten en in de gaten houden. Meestal be- vat hij een NFC-chip, een Bluetooth-chip, een batterijtje en sensoren die van model tot model verschillen. Zoals een snelheidsmeter die je bewegingen volgt – stappen, lopen, slapen,…-, een gyroscoop voor bewegings- en evenwichtsdetectie, een hartslagmeter, sensoren om je stressniveau, het zuurstofgehalte in het bloed, je lichaams- temperatuur, het suikergehalte in je bloed, je ademhalingsritme, je menstruatiecyclus… te meten. De ring kan het allemaal.

Blijft de vraag hoe je de geconnecteerde ring kiest die je nodig hebt. In de klassieke winkels is het aanbod beperkt, maar online is er keuze in overvloed. De belangrijkste modellen? Circul+ (circul.health), Circular (circular.xyz), Fitiger (fitigering.com), Motiv (mymotiv.com), Movano Evie (eviering.com) en Oura Ring 3 (ouraring.com). Volgens de geruchtenmolen zouden nu ook Apple en Samsung zich op deze markt wagen: in januari zou er al een Galaxy Ring gepland zijn. Of dat klopt, zien we dan wel.

Waar moet je op letten?

Bij de keuze van een geconnecteerde ring spelen verschillende factoren mee. Laten we beginnen met het design. Sommige mensen willen een ring die bij hun kleding past. Dus bieden producenten verschillende afwerkingen aan die je kan wisselen. Je kan je ring dus ‘aankleden’ en er een modeaccessoire van maken. Een belangrijker aspect is de grootte: als de ring te strak zit, voelt dat oncomfortabel aan, maar als hij te groot is, kan hij van je vinger glijden.

Hoe moet dat dan als je online bestelt? Sommige fabrikanten hebben een maattabel op hun website, zodat je de juiste grootte kan kiezen. Je kan de ring trouwens aan elke vinger dragen, behalve aan je duim. Let ook op het gewicht en op het materiaal: als je zo’n ring 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 draagt – wat uiteraard de bedoeling is – mag hij je huid niet irriteren, geen allergie veroorzaken en moet hij tegen water kunnen. Want het zou jammer zijn dat je hem elke keer moet afdoen als je je handen wast.

Hoera voor Oura?

De populairste geconnecteerde ring wereldwijd is de Oura Ring 3, ontworpen door gewezen Nokia- ingenieurs in Finland. Beroemdheden als Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian en prins Harry zijn klant. De Oura heeft een massa functies, maar om alle informatie te kunnen raadplegen, moet je een abonnement nemen (5,95 euro per maand), bovenop de aankoopprijs: vanaf 314 euro. Zelfs zonder dokter kost je gezondheid een smak geld.