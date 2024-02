Tv zonder televisie?

Met Euro 2024, de Ronde van Frankrijk, de Olympische Spelen en nog meer grote sportevenementen ben je als sportfanaat dit jaar uren zoet voor de tv. Dé gelegenheid om een nieuw toestel te kiezen? Of een andere manier van kijken te proberen?

We kijken niet meer zoals vroeger. Toen was het simpel: heel het gezin zat op een vast uur voor de buis om samen naar het journaal, een film, een sportwedstrijd, een show te kijken. En vele duizenden andere gezinnen in ons land deden hetzelfde, op hetzelfde moment.

Dat geldt nog altijd voor heel populaire programma’s of topwedstrijden, maar meer en meer mensen kijken vandaag online, wanneer het hen past. Die evolutie hebben we te danken aan platformen zoals Netflix en Prime Video, maar ook aan de vele mogelijkheden van video on demand. En voor veel jonge mensen komt daar helemaal geen televisietoestel meer aan te pas. Zij kijken op hun smartphone, tablet of computer. Het scherm is dan wel kleiner, maar het is van hen alleen. Met als extra voordeel dat ze het overal kunnen meenemen.

Beamer & bril

Sommige tv-toestellen hebben een schermgrootte waar onze ouders niet dufden van dromen. Voor een deel van de kijkers is het zelfs nooit groot genoeg. Voor hen is de videobeamer de ideale oplossing. Afhankelijk van het model kan het geprojecteerde beeld een diagonaal van vijf, zes, ja zelfs zeven meter hebben. De Sony VPL-HW65ES, de Epson EH-TW7000 en enkele ander beamers behoren bovendien tot de zeldzame systemen die 3D-technologie blijven ondersteunen. Zo kan je films als Avatar, Dune of Thor optimaal bekijken.

Een tijdlang waren ook virtual reality-brillen een alternatief om films in 3D te bekijken. Nu kan dat opnieuw met Vision Pro van Apple, dat dankzij het gebruik van een OLED-scherm een betere beeldkwaliteit biedt. De modellen van HTC, Meta/Oculus en Sony schoten op dat vlak tekort. Een VR-bril als ultieme oplossing om thuis video te kijken? Misschien.

Reuzestap voorwaarts

Een smartphone, tablet, pc, beamer en VR-bril zijn allemaal manieren om een film, tv-serie of ander programma te volgen. Maar veel mensen kiezen toch vooral voor een echte tv, die – soms al heel lang – in de woonkamer, slaapkamer of werkkamer troont. Vroeg of laat is die aan vervanging toe. Misschien omdat hij stuk gaat en niet meer kan worden gerepareerd, maar ook omdat een nieuw toestel geconnecteerde functies biedt die het oude toestel mist. Of om te genieten van een groter scherm. Probleem daarbij is dat een toestel vaak acht, tien of wel twaalf jaar meegaat. Als je dan toch de knoop doorhakt, kan de verwarring groot zijn: alles lijkt veranderd. De videotechnologie heeft in slechts enkele jaren een reuzesprong voorwaarts gemaakt.

Wat wordt het morgen?

Verschillende producenten – LG, Displace,… – hebben de voorbije jaren toestellen op de markt gebracht die zelfs geen snoer meer nodig hebben. Je zet ze waar je wilt of hangt ze aan de muur, ze werken met een batterij en maken – uiteraard draadloos – verbinding met een externe box die alle elektronica en stekkers verzamelt. Het kan allemaal! Maar wellicht zijn weinig consumenten bereid om 30.000 euro neer te tellen voor zo’n LG-toestel, ook al heeft dat een schermdiagonaal van 97 cm. De Zuid-Koreaanse fabrikant voert de tv-technologie aan. Al in 2021 pakte hij uit met een oprolbare televisie: ben je klaar met kijken, dan zakt het scherm naar omlaag en rolt het zich op in een doos, klaar om de volgende keer weer naar buiten te komen. Het gaat hier om een scherm van ‘slechts’ 67 cm, maar omdat het systeem zo geavanceerd is, is het zelfs dan aan de dure kant: reken op zo’n 100.000 euro!

Vaste waarden

Tot zover de langetermijntrends. Het is lang niet uitgesloten dat alle tv’s over tien jaar draadloos, oprolbaar en misschien zelfs transparant zullen zijn. Meer hierover in 2034! Vandaag houden we het voorlopig op een hard scherm en snoeren. Weliswaar van almaar betere kwaliteit qua beeld en klank. En het gaat snel: wanneer je dit leest staan er al weer nieuwe modellen in de winkel.

Toch enkele aanraders van dit moment, in alfabetische volgorde, allemaal met een 55 inch-scherm: LG OLED55G36LA, Panasonic TX-55LZ2000E, Philips 55PUS8808, Samsung QE55S95C, Sony XR-55A95L, TCL 55C845. In de meeste gevallen zijn er ook versies met een schermdiagonaal van 65, 77 of 85 inch. Maar let op: elke extra inch maakt je tv een stukje – en soms een heel pak – duurder.