9 x Sprankelende wijnbelevingen in het Hageland

België heeft zich ontpopt als interessant wijnland, mét de unieke sfeer van hellingen vol druivenranken en wijnfeesten. Zo wandel of fiets je in het Vlaams-Brabantse Hageland door een aantrekkelijk landschap dat verbazend zuiders aandoet. En je proeft er uitstekende plaatselijke wijnen.

Het is niet moeilijk om te vallen voor het landschap tussen Leuven, Aarschot en Diest. De zachte afwisseling van groene heuvels, valleien, landelijke dorpjes en verbluffende vergezichten is een prettige prikkeling voor je zintuigen. Maar het idyllische Hageland heeft nog een andere troef: de oeroude bodem van ijzerzandsteen houdt de warmte stevig vast. Dat zorgt voor een microklimaat waarin wijnranken goed gedijen. In 1997 kregen de Hagelandse wijnen, als eerste in België, dan ook een beschermde oorsprongsbenaming. Vandaag telt de streek meer dan twintig domeinen die een rijke variatie aan wijnen maken, die door binnen- en buitenlandse toprestaurants worden gesmaakt.

Wie meer wil weten over de druivensoorten en wijnen van de Hagelandse domeinen, vindt een mooi overzicht op de aromakaart. Maar de beste manier om dit schilderachtige landschap beter te leren kennen, is natuurlijk een reallife trip. Negen manieren om de Hagelandse wijnstreek intens te beleven.

© Lander Loeckx

1. Fietsen langs wijnbergen met zuiderse flair

Fietsen langs golvende landschappen die uit Toscane weggeplukt lijken? De Wijnbelevingsroute (43,6 km) is de ideale trip. De tocht trakteert je op prachtige vergezichten en wijngaarden op de Houwaartseberg. Hier produceren verschillende domeinen witte, rode, rosé en mousserende wijnen. Andere blikvangers tijdens deze fietstocht: bloemendorp Waanrode en de ‘zwevende’ Vlooybergtoren.

Tip: Maak op de Houwaartseberg, aan fietsknooppunt 46, een korte zijsprong naar de monumentale wijnbank. Hier is het Hagelandse wijnlandschap op zijn mooist.

Houwaartse Wijnbank © Lander Loeckx

2. Het verhaal van de Hagelandse wijnbouw ontdekken

Hoe ontstond dit heuvelachtige landschap? Waarom heeft Hagelandse wijn zo’n unieke terroir? En welke druivensoorten groeien er? Het Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn in Wezemaal (Rotselaar), dat in het najaar volledig vernieuwd zal zijn, vertelt je alles over de geschiedenis van de plaatselijke wijnbouw en z’n gepassioneerde wijnbouwers. Je kunt er ook Hagelandse wijnen proeven en kopen.

Tip: Net om de hoek zie je in de tuin van de pastorie een ent van de oudste wijnstok ter wereld. Van hier wandel je vlot door naar de wijnmuur op de Wijngaardberg. De beschermde ‘stapelmuur’ uit 1815-1830 werd onder meer aangelegd om de druivenranken tegen de koude noordenwind te beschermen.

Wijnmuur © Lander Loeckx

3. Wandelen langs fraaie wijngaarden

De bekende Wijngaardberg (Wezemaal) en Houwaartseberg (Tielt-Winge) zijn niet de enige wijnheuvels van het Hageland. Tijdens de Rijnrodewandeling liggen ook de wijnranken van de Kluisberg in Assent (Bekkevoort) op je pad – fraaie vergezichten inbegrepen. Als je de route even verlaat tussen knooppunt 331 en 912 kun je kennismaken met de witte, rode en rosé wijnen van familiebedrijf Wijndomein Kluisberg. Verder brengt de wandeltocht je naar de Hermansheuvel, die 6000 jaar geleden al werd bewoond: je geniet er van een wondermooi uitzicht. Nog meer wijngaarden ontdekken? Klik door naar alle Hagelandse wijnwandelingen.

Tip: Lopers die het heuvelachtige wijnlandschap met een gezellig event willen verkennen, kunnen de Houwaartse wijnloop op 8 september noteren. Er zijn verschillende parcours met wijndegustatie onderweg.

Wijndomein Kluisberg © Lander Loeckx

4. Een rondleiding volgen op een wijndomein

Het Hageland telt meer dan twintig kleine en grote domeinen waar creatieve wijnbouwers met kennis van zaken verbazend gevarieerde wijnen maken. Ze geven je graag een rondleiding, na afspraak. Een paar opmerkelijke domeinen: wijngaard Steenkuyl op de Houwaartseberg levert de druiven waarmee urban winery Wijnfaktorij uit Antwerpen een unieke wijn maakt, die tot in het Spaanse sterrenrestaurant El Celler de Can Roca wordt geschonken. In wijngaard Liemau nam een vrouwelijke wijnmaker een paar jaar geleden de fakkel over: Lieve maakt op kleine schaal verschillende mooie wijnen.

Tip: De wijndomeinen kun je zonder afspraak bezoeken tijdens Sprankelend Hageland: vier weekends na elkaar, van 17 augustus tot 8 september, stellen de wijndomeinen hun deuren afwisselend open. Veel wijnmakers zetten dan extra proeverijen, animatie, food, spelen, muziek, wijnlopen of begeleide wijngaardwandelingen op de agenda.

v.l.n.r. Wijngaard Liemau en Wijngaard Steenkuyl-Wijnfaktorij © Lander Loeckx

5. Stil en moeiteloos langs wijngaarden rijden

Wie zonder inspanning langs de wijnheuvels van het Hageland rijdt, houdt nog meer tijd over om te genieten. Zo kun je, samen met een gids, in een ecowagentje op wijnsafari gaan. Terwijl je relaxed door de omgeving cruiset, kom je meer te weten over de plaatselijke wijncultuur. Bij de tocht hoort een proeverij en een ontmoeting met een wijnmaker.

Liever op eigen houtje op verkenning? Met een hippe e-scooter trotseer je het Hageland makkelijk en geruisloos. Heel wat e-scooter-verhuurders hebben eigen suggestieroutes.

Wijnsafari © House of Talents

6. Hagelandse wijn proeven bij een heerlijk maal

Bij een uitstap naar deze wijnstreek hoort vroeg of laat een culinaire pauze. Informeel, verrassend, gastronomisch… Er is een breed palet aan opties. Bij brasserie Boeres geniet je in een authentiek decor van een hap én een glas Hagelandse wijn. Bistro Den Hagelander heeft een mini-wijnmuseum én een zomers wijnterras. Ook wijndomein Haksberg pakt uit met een knusse zomerbar. Het domein is bovendien een van de locaties van Dinner on the Lake, een concept dat culinaire ervaringen op het water organiseert.

Uitgebreid gastronomisch tafelen kan in restaurant L’Oh, waar Simon Goyens creatief kookt met zelf gekweekte groenten en streekspecialiteiten, en Hagelandse wijnen schenkt. Ook De Victorie is een topadres: het restaurant van wijndomein Vandeurzen ligt op een zucht van de wijngaarden.

Tip: Op 31 augustus en 1 september houdt de Wijnfaktorij een gastronomische picknick tussen de ranken van zijn wijngaard Steenkuyl. Vooraf inschrijven.

Wijnkasteel Haksberg © Lander Loeckx

7. Een echt wijnfeest meemaken

Hoe vieren ze in het Hageland een wijnfeest? Je ontdekt het op de Wezemaalse Wijnfeesten, een klassieker die dit jaar plaatsvindt op 31 augustus. Je koopt een speciaal feestglas, waarmee je bij verschillende wijnbouwers kunt gaan proeven. Met optredens en straatmuzikanten is de sfeer de hele middag en avond verzekerd. Op de Houwaartse Wijnfeesten is het nog wachten tot 16 november, wanneer de wijnbouwers uit de streek hun wijnen laten proeven. Met hapjes, tapas en oesterbar.

Wijnfeesten Wezemaal © Lander Loeckx

8. Picknicken aan het Kasteel van Horst

Met zijn vierkante toren en slotgracht is het Kasteel van Horst vooral bekend als thuishaven van stripfiguur De Rode Ridder. Toch lagen er rond dit iconische kasteel ooit wijngaarden. Niet toevallig is deze iconische waterburcht ook het vertrekpunt van de eerder vermelde wijnsafari. In de shop van het kasteel – dat nog tot begin september in de steigers staat – kun je een aperopakket en Hagelandse wijnen kopen. Zo kun je, na je bezoek aan ‘Horst in de steigers’, gezellig aperitieven op de banken of schommelstoelen die verspreid over het domein liggen.

9. Wakker worden met zicht op wijnstokken

In het Hageland is er maar één ding mooier dan rondzwerven langs wijngaarden en wijndomeinen: wakker worden met zicht op de druivenstokken. Wijngaard Danouise heeft twee camperplaatsen voor mobilhomes naast de wijnranken. Wie met vrienden of familie op een wijndomein wil logeren, kan dat doen in het wijnhuis of kasteel op wijndomein Haksberg in Tielt-Winge.

Tip: Het Hageland heeft nog meer bijzondere logeeradressen, ook zonder wijnranken om je heen. Zo kun je bij Pluimpapaver niet alleen in stijlvolle hotelkamers overnachten, maar ook in glampingtenten op het groene domein. Na reservatie kun je er heerlijk dineren, mét een glas plaatselijke wijn. Nog meer logies in het Hageland via deze link.

Glamping Pluimpapaver © Lander Loeckx