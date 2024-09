Alkmaar, de onontdekte parel van Nederland

De charmante handelsstad Alkmaar, gelegen tussen het groene hart van het Land van Leeghwater en de ongerepte kust, is dit najaar de perfecte bestemming voor een weekendje weg. Laat je verrassen door de rijke cultuur, de diverse culinaire scene en de unieke winkelervaring die Alkmaar te bieden heeft.

Historische charme en imposante kunst

Begin je ontdekkingsreis door Alkmaar met een stadswandeling langs iconische plekken zoals de Alkmaarse hofjes, de indrukwekkende Grote Kerk (met het hoogste glas-in-loodraam van Europa!) en de historische Molen van Piet. Vergeet ook niet langs te gaan bij het Kaasmuseum, gevestigd in het eeuwenoude Waaggebouw op het schilderachtige Waagplein.

Voor de liefhebbers van kunst biedt het Stedelijk Museum Alkmaar een prachtige collectie van oude en moderne werken. Je komt er ook meer te weten over de geschiedenis en het culturele erfgoed van de Noord-Hollandse stad.

Shopwalhalla Alkmaar

Maar ook shopaholics kunnen in Alkmaar hun geluk niet op. Hier zijn grote winkelketens naadloos verweven met knusse boetiekjes in d’Oude Stad. Voor een unieke winkelervaring moét je de Kringloopboulevard in, waar je tussen unieke tweedehandspareltjes kunt snuffelen en vintage schatten op de kop kunt tikken.

Natuur en zee binnen handbereik

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Het is maar een woord: met de fiets ben je zo in de natuur. Verken het rustige Land van Leeghwater met zijn pittoreske dorpjes en lokale lekkernijen. Geniet van de uitgestrekte polders, historische molens en de rijke geschiedenis van deze unieke regio.

Ook voor een dosis frisse zeelucht hoef je je niet ver te verplaatsen: op een boogscheut liggen de kustplaatsen Bergen, Egmond en Schoorl, met de hoogste duin van Nederland.

Alkmaar: een feest voor de zintuigen

Na een dag vol ontdekkingen geniet je van een heerlijke maaltijd in een van de vele restaurants. Zo is er Fernando’s met zijn verrassende 5-gangenmenu of Rue de la Plume, bekroond met een Michelin-vermelding voor zijn verfijnde keuken. Smullen in een prachtig historisch kader kan in Neder, een typisch Alkmaars restaurant gevestigd in een achttiende-eeuws wijnpakhuis midden in de binnenstad.

Even bijtanken tussendoor? ECHT pakt uit met een heel scala aan sapjes, smoothies en hapjes. In Anne & Max kan je terecht voor een verrukkelijk stukje taart. En voor een lekkere lunch moet je in De Eendracht of in een hofje bij Heeren van Sonoy zijn. Al deze plekjes serveren trouwens ook een deugddoend ontbijt om je dag goed mee te starten.

Overnachten in stijl

Maak je verblijf extra bijzonder en overnacht in een van de unieke accommodaties die Alkmaar rijk is. Denk maar aan The Fallon Hotel, gevestigd in een voormalige gevangenis en op slechts tien minuten wandelen van het bruisende centrum. Of kies voor de intieme sfeer van Grapèlli of SOEPP, perfecte uitvalsbasissen voor je ontdekkingstocht in en rondom de stad.

Alkmaar, de stad van cultuur, plezier, culinair genot én natuurlijke pracht wacht om ontdekt te worden. Benieuwd naar wat Alkmaar nog meer te bieden heeft? Op www.visitalkmaar.nl/be vind je alle info. Tot snel!