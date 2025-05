Alles wat je wil weten over goede gewoontes & cholesterol

Bezorgd om je cholesterolwaarden? Geen paniek: een gezonde levensstijl en goede gewoontes dragen bij aan een stabiel cholesterolgehalte.

Wat is cholesterol?

Cholesterol is een stof die van nature voorkomt in je lichaam. Het grootste deel ervan wordt door je lever aangemaakt. Je cellen en hormonen hebben cholesterol nodig, maar te hoge waarden kunnen je bloedvaten vernauwen. Je hebt ‘goede’ HDL-cholesterol, die helpt om cholesterol op te ruimen in het bloed en ‘slechte’ LDL-cholesterol die kan gaan plakken aan de aderwanden. Een te hoge LDL-cholesterolwaarde kan leiden tot hart- en vaatziekten.

Hoe zorg je voor een stabiel cholesterolgehalte?

Te veel LDL-cholesterol kan zich ophopen in je aders en je bloedvaten vernauwen. Daarom is de juiste verhouding tussen je HDL- en LDL-cholesterol belangrijk. Hoe krijg je die in een gezonde balans? Veranderingen in levensstijl kunnen je al een duwtje in de rug geven. Voor een gezond eetpatroon kies je voor vezels, groenten en fruit, terwijl je minder verzadigde vetten uit dierlijke producten zoals vlees, boter of kaas eet. Je kan bijvoorbeeld heel eenvoudig boter vervangen door cholesterolverlagende margarine. Voedingsmiddelen met plantenstanolen van Benecol hebben een gunstig effect op je waarden.

22 juni: Wereld Cholesterol Dag!



Check: hoe zit het met jouw cholesterol?

Je kan je cholesterol-waarden eenvoudig laten meten door een bloedafname bij je arts, maar wat betekenen die LDL-cholerolwaarden?

De cholesterol-calculator van Benecol vertelt het je: surf even naar benecol.be/nl

Eén goede gewoonte per dag, je hart verdient het!

Benecol margarines en yoghurtdrinks helpen je om je cholesterolwaarden gezond te houden en effectief te verlagen.

Eén Benecol yoghurtdrankje bij het ontbijt of je boterhammen ’s morgens smeren met Benecol margarine? Het heeft al een sterke impact.

1 Benecol yoghurtdrink per dag (zonder toegevoegde suikers, met aardbei of met perzik) of 3 porties Benecol margarine (Light of Classic) per dag verlagen je cholesterol met 7 tot 10 % in 2 tot 3 weken.

Recept van de maand: cholesterolverlagende smoothie

Dit heb je nodig per portie:

1 yoghurtdrink Benecol (natuur, aardbei of perzik & abrikoos)

1 banaan

100 g bevroren fruit, bosbessen of een mix

1 eetlepel honing

IJsblokjes

Zo maak je het:

Doe alle ingrediënten in je blender

Pulse en mix tot een gladde smoothie

Smoothie geprobeerd en goedgekeurd? Deel het recept dan met je vrienden!