Combineer maximaal comfort en minimale kosten

Urineverlies kan een flinke impact hebben op je dagelijks leven en op je budget. Gelukkig is er Goed, jouw specialist voor incontinentiemateriaal. Dankzij jarenlange ervaring, een zeer breed aanbod en deskundig advies vind je bij Goed altijd de beste oplossing tegen de beste prijs.

Dagelijks incontinentiemateriaal gebruiken kan duur uitvallen. Kies bij Goed voor oplossingen die echt werken. Door steeds het juiste product aan te kopen en het ook juist te gebruiken kan je alvast veel besparen.

Tips om te besparen op incontinentiemateriaal

1. Kies het juiste product

• Aangepast materiaal voor overdag en ‘s nachts. Kies verschillende producten voor dag en nacht. Zo ben je altijd optimaal comfortabel beschermd.

• Draag de juiste maat. Zo voorkom je lekkages en verhoogt jouw draagcomfort.

• Breng het materiaal juist aan. Draag het materiaal correct. Zo kan je het langer dragen en hoef je het niet tussendoor te vervangen.

• Ook oplossingen voor licht urineverlies. Goed helpt je ook bij lichtere vormen van incontinentie met aangepast materiaal of kleinere verbanden.

• Aangepast aanbod voor mannen. Mannen kiezen best voor incontinentieproducten met een aangepaste pasvorm. Ook een condoomkatheter helpt bij urineverlies.

2. Betaal de juiste prijs

• 30% korting voor CM-leden. Als CM-lid geniet je aanzienlijke korting bij de aankoop van incontinentieproducten.

• Klantenkaart voor niet-CM leden. Geen CM-lid? Dan geniet je exclusieve voordelen via je Goed-klantenkaart.

• 10% korting met onze maandservice. Kies voor onze handige maandservice en bespaar bij elke bestelling.

• Advies over financiële tegemoetkomingen. We helpen je bij de aanvraag van je incontinentieforfait en tegemoetkomingen voor condoomkatheters.

3. Krijg het beste advies

• Online advieswijzer voor stalen. Vraag eenvoudig gratis stalen aan. Zo koop je altijd het voor jou best passende materiaal.

• 36 Goed thuiszorgwinkels in Vlaanderen. Kom langs voor persoonlijk advies.

• Specialisten incontinentiezorg en bandagisten. Onze specialisten staan steeds discreet voor je klaar, ook op afspraak.

• Breedste aanbod van TENA en iD. Goed maakt jouw leven gemakkelijker. Laat je adviseren en bespaar zonder aan comfort in te boeten.

• Download onze incontinentiegidsen. Ontdek ons gamma en lees gespecialiseerd advies in onze handige gidsen.

Laat urineverlies geen rem zijn op je sociale leven en geniet maximaal van het leven.

Bij Goed krijg je deskundig advies en vind je de beste producten aan aantrekkelijke prijzen. Ontdek jouw gebruiksgemak in een van onze Goed thuiszorgwinkels of koop via onze webshop.