Goeie start, goeie dag!

Hoe zorg je ervoor dat elke dag een goeie dag wordt? Een paar simpele basisprincipes houden je gezond en gelukkig. Zo eenvoudig kan het zijn…

1. Zoek de zon

Check: hoe zit het met je vitamine D? Een tekort aan deze vitamine komt veel voor, omdat je lichaam zon nodig heeft om ze aan te maken… terwijl de zon in ons land zich niet zo heel vaak laat zien en we er niet genoeg aan blootgesteld worden. En je hebt vitamine D nodig, om je botten en tanden sterk te houden, je spieren soepel te laten werken en je immuunsysteem te ondersteunen. Als je er te weinig van hebt, loop je meer kans op botbreuken en osteoporose. Maak dus elke dag een goeie (ochtend)wandeling, zodat je huid wordt blootgesteld aan zonlicht. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker ons lichaam het heeft om deze vitamine aan te maken. In de tweede helft van je leven heb je bovendien een hogere behoefte aan vitamine D. Hoe zorg je ervoor dat je lichaam toch genoeg van deze o zo belangrijke vitamine heeft? Het is een slim idee om te kiezen voor voedingsmiddelen die verrijkt zijn met deze vitamine D.

2. Beweeg!

Wandelen, fietsen, zwemmen, yoga, tennis, turnen: welke vorm van beweging je kiest maakt niet uit, zolang je maar bezig blijft. Begin je dag met een kwartiertje yoga, ochtendgymnastiek of een wandelingetje. Da’s niet alleen belangrijk om in conditie te blijven, maar het geeft je ook energie. Merk je dat dat toch niet zo vlot gaat, omdat je spieren snel verkrampen? Of merk je dat je weinig energie hebt, moe bent of concentratieproblemen hebt? Dan kan het zijn dat je een tekort aan magnesium hebt. Je spieren gebruiken calcium om aan te spannen en magnesium om te ontspannen. Je hebt dit mineraal nodig voor de opbouw van botten en spieren en het speelt ook een rol bij de overdracht van prikkels in spieren en zenuwen. Je vindt magnesium bijvoorbeeld in noten en zaden, volkoren granen, groene bladgroente, pure chocolade en bananen en in een aantal voedingsmiddelen die extra magnesium bevatten.

3. Drink genoeg

Hoeveel water drink jij per dag? Je staat er misschien niet bij stil, maar als je te weinig drinkt, begint je lichaam uit te drogen. En dat kan leiden tot vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, een droge huid en dorst. Je lichaam kan ook moeilijker je temperatuur goed regelen. Ernstige uitdroging kan zelfs leiden tot misselijkheid, overgeven en stuiptrekkingen. Zorg er dus voor dat je echt 1,5 tot 2 liter water per dag drinkt. Start je dag met een of twee flessen water klaar te zetten, die je op het einde van de dag leeg hebt gedronken. Lukt het? Je voelt de voordelen meteen: je vertering en je darmtransit verbetert, afvalstoffen worden vlotjes afgevoerd, je celvernieuwing wordt gestimuleerd en je bloedsomloop verbetert. Als je goed gehydrateerd bent, zal je merken dat ook bewegen – wandelen, fietsen, zwemmen – een pak lichter en vlotter gaat.

4. Zorg goed voor je botten

Naarmate je ouder wordt, hebben je botten de neiging om brozer te worden, zeker bij vrouwen. Wat kan je doen om je botten zo gezond mogelijk te houden? We hadden het al over vitamine D en genoeg bewegen, maar ook calcium speelt een belangrijke rol. Gezond eten kan je kans op botverlies helpen verminderen. Zorg ervoor dat je genoeg eiwitten en calcium eet. Eiwitten vind je in vis, vlees en eieren en calcium zit vooral in zuivelproducten zoals melk, kaas en yoghurt. Zuivel bij je ontbijt? Prima start.

5. Ondersteun je weerstand

Je immuunsysteem is belangrijk om gezond door het leven te gaan. Om een goede weerstand op te bouwen en te houden, helpt het uiteraard om niet te roken, matig te zijn met alcohol, genoeg te slapen en te bewegen. Daarnaast is evenwichtig eten belangrijk, om de nodige micronutriënten op te nemen. Vitamine C is er daar zeker een van. Vitamine C – of ascorbinezuur – is een wateroplosbare vitamine die in je lichaam werkt als antioxidant, om schadelijke vrije radicalen op te ruimen. Je hebt vitamine C ook nodig om ijzer op te nemen en natuurlijk, je weerstand in stand te houden. Je vindt vitamine C in fruit als citrusvruchten, kiwi’s, aardbeien en bessen, maar ook in groenten als spruitjes, groene kool of broccoli. Het wordt bijvoorbeeld ook toegevoegd aan fruitsappen en zuivel.

