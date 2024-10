Iconische cruise naar de Noorse fjorden

Vanuit de hele wereld reizen mensen naar Noorwegen om de beroemde fjorden te zien. Maar voor ons Belgen is het bijzonder makkelijk om dat betoverende natuurlandschap op z’n mooist te ervaren: je hoeft slechts naar Rotterdam te rijden en in te schepen op een elegant cruiseschip van Holland America Line. Daar begint een onvergetelijk zevendaags avontuur.

Zo makkelijk kan het zijn: je vertrekt ’s morgens, op een comfortabel uur, met de auto of trein vanuit België naar Rotterdam. Anderhalf uur later sta je in de cruiseterminal, de homeport van het moderne luxecruiseschip Rotterdam, een van de paradepaardjes van Holland America Line. Na een vlotte check-in en een beperkte wachttijd komt de magische wereld van een avontuur op zee ineens heel dichtbij.

Luxueus genieten aan boord

Eigenlijk begint je vakantie nog voor het moderne schip de trossen losgooit. Aan boord kun je een eerste hap proeven en je in intrek nemen in je drijvende hotelkamer – die zal je een week lang elke dag op een ander zeezicht trakteren. De verwondering blijft duren, wanneer je de fraaie Rotterdam dek voor dek verkent. Waar zijn de vele restaurants precies? Welke avond ga je Italiaans of Oosters eten? Ook de spa, de fitnessruimte, het zwembad, de theaterzaal en gezellige cafés liggen klaar om ontdekt te worden. Liveoptredens, films, tentoonstellingen, lezingen en kookworkshops lonken.

Al snel wordt ook duidelijk: Holland America Line straalt meer dan alleen materiële luxe uit. Iedereen aan boord doet er immers alles aan om je met de glimlach in de watten te leggen. Net zo handig: er is altijd Nederlandstalig personeel aan boord.

Ongerepte natuur

Later op de dag vertrekt de Rotterdam om koers te zetten naar de Noordzee en naar een van de meest spectaculaire natuurgebieden van Europa: de Noorse fjorden, die op hun mooist zijn, als je ze vanop het water ziet. Je eerste bestemming is Skjolden in de serene Sognefjord. Deze schilderachtige fjord, de langste en diepste van Noorwegen, vormt een adembenemend landschap van steile bergflanken, groene valleien en watervallen. Het dorpje Skjolden biedt toegang tot het Jotunheimen Nationaal Park, waar je kunt wandelen langs spectaculaire bergpieken of de gletsjers van het gebied bezoeken.

Boeiende stadjes

De volgende dag meer je aan in Haugesund, een stad die bekend staat om zijn rijke Vikinggeschiedenis. Bezoek er bijvoorbeeld de ruïnes van Avaldsnes, waar de eerste koning van Noorwegen, Harald Veelhaar, in de 9de eeuw leefde. Ook de stad zelf is de moeite: charmante straatjes, levendige cafés én een prachtig uitzicht op de fjorden. Verschillende natuurwandelroutes in de omgeving leiden je langs de prachtige Noorse kustlijn.

Een dag later kun je Mandal ontdekken, een pittoreske én zonnige stad aan de zuidkust van Noorwegen. Hier wandel je door de smalle straatjes van de oude binnenstad of bezoek je het indrukwekkende Mandal Museum. In alle rust ontspannen kan aan de fraaie zandstranden met witte houten huizen. Of verken de natuur via wandelroutes langs de kust en door de bossen.

Trendy Oslo

De Rotterdam brengt je vervolgens naar Oslo, de bruisende hoofdstad van Noorwegen. Oslo biedt zowel rijke geschiedenis als moderne architectuur en trendy adressen. Omdat het cruiseschip aanmeert vlak bij de stadskern, zijn heel wat trekpleisters te voet bereikbaar: het indrukwekkende moderne operagebouw, het MUNCH museum, de sfeervolle straten van het centrum… Iets verder weg maar net zo interessant zijn het beroemde Vikingmuseum en het Vigelandpark, met zijn opvallende bronzen beelden. Of geniet simpelweg van het adembenemende uitzicht over de Oslofjord vanop een trendy terras aan de kaai…

Makkelijk en stressvrij: cruise vanuit Rotterdam

Met de Rotterdamse cruiseterminal in onze achtertuin liggen de Noorse fjorden binnen handbereik. Rotterdam is immers de thuishaven van het cruiseschip Rotterdam, van Holland America Line. Dat heeft unieke voordelen:

* Korte reistijd: de cruiseterminal van Rotterdam bevindt zich op 90 minuten autorijden van Antwerpen. Of: vanuit Antwerpen-Centraal brengt de trein je in 1 uur 5 minuten naar Rotterdam Centraal. Het station ligt op 4 kilometer van de cruiseterminal, maar met de metro heb je zo een aansluiting en kun je tot aan het Wilhelminaplein rijden. Vandaar is het 5 minuten lopen naar de cruiseterminal.

* Snel vertrek: omdat je geen vlucht(en) naar je vertrekhaven neemt, hoef je geen lange reis- en wachttijden in te calculeren; inschepen kan verrassend snel.

* No-fly cruise: er zijn geen extra kosten voor vluchten, je hebt geen vliegstress en bent niet beperkt door strikte bagageregels

* Homeport: Rotterdam is de thuishaven van het gelijknamige schip Rotterdam. Bij je vertrek snuif je ook even de sfeer van de iconische Holland Amerika-lijn op, die eind 19de eeuw werd opgericht. Je vaart immers langs Hotel New York, het vroegere hoofdkantoor van Holland America Line en de SS Rotterdam, hun vlaggenschip uit de jaren ’50.

