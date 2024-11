Vijf dingen die je wil/moet weten over vitamine D

Ruim 82% van de respondenten heeft al ooit van vitamine D gehoord, blijkt uit de enquête over het nut van vitamines en voedingssupplementen van Roularta Media Group in opdracht van Vista-Life. Bij vrouwen is dat zelfs bijna 86%! Wat weet jij over deze vitamine?

1. Waarvoor heb je vitamine D nodig?

Vitamine D draagt bij tot het behouden van normale botten en tanden en tot de normale werking van de spieren. Ook zorgt deze vitamine voor het verlagen van het risico op valpartijen te wijten aan spierzwakte. En vallen is een risico voor botbreuken, zeker bij 60-plussers. Ook zeer belangrijk, vitamine D ondersteunt ook je immuunsysteem.

2. Heb ík extra vitamine D nodig?

Hoe ouder we worden, hoe moeilijker ons lichaam het heeft om vitamines goed op te nemen, beseft 44% van de deelnemers aan de enquête. Dat klopt helemaal, zeker voor vitamine D: naarmate je ouder wordt, neemt je lichaam er niet alleen minder van op via je voeding, maar kan je huid ook steeds minder goed vitamine D aanmaken.

3. Alleen in de winter?

Vitamine D-supplementen zijn enkel nodig in de winter, wanneer de zon minder schijnt, denkt meer dan de helft van de deelnemers aan de enquête. In België is de zon van september tot april – de maanden met een ‘r’ – inderdaad niet sterk genoeg, daarom komt een vitamine D-tekort veel voor in ons land. In de praktijk komt ook lang niet iedereen aan genoeg blootstelling aan de zon per dag, ook niet in de zomermaanden. Daarom kan het verstandig zijn om ook het hele jaar dooreen vitamine D-supplement te nemen.

4. Wat is de ideale dosis?

Het innemen van vitaminesupplementen kan nooit schadelijk zijn, volgens 13% van de deelnemers aan de enquête… Toch wel. Het is belangrijk om de juiste dosis in te nemen. Daarom bestaan er zes verschillende doseringen van Vista-D3, het vitamine D-supplement van Vista-Life. Als je vragen hebt over de juiste dosis voor jou, kan je apotheker je helpen.

5. Hoe neem je je vitamine D-supplement het best?

Een handige en efficiënte vorm zijn de smelttabletjes Vista-D3 die je onder je tong kan laten smelten. Zo vermijdt u slikproblemen. Da’s niet alleen supergemakkelijk, er is nog een bijkomend voordeel: zelfs bij mensen met absorptie-problemen, bijvoorbeeld na een maag- of darmoperatie, zorgt dat voor een goede opname. Een ander voordeel van de Vista-D3 smelttabletjes: ze bevatten noch lactose, noch gluten en ook geen kleurstoffen.

