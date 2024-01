Welkom in de White Oak

Laat je verwennen voor maar € 34,90 p.p. (i.p.v. € 66 p.p.)!

Info & reservatie via www.shop.mijnmagazines.be

Welkom in “The White Oak”, een nieuw wellnessparadijs in Kampenhout. Van zodra je deze oase van rust binnenstapt, vergeet je meteen de dagelijkse zorgen en stress. Zennnn! Dit prachtige spa- en saunacomplex beschikt over alle hedendaagse luxe en comfort en is zonder twijfel 100% Pinterestwaardig. Volg het verlichte pad naar de belevingsdouche met bijpassende effecten, neem deel aan de scrubsessies, probeer de verschillende baden en sauna’s uit … Een heerlijke dag vol pure ontspanning en dit

voor maar € 34,90 p.p. (i.p.v. €66 p.p.)!

PRAKTISCH

1 dag toegang

welkomstdrankje

Gebruik badlinnen

Slippers, die je nadien mee naar huis neemt

Opgelet! “The White Oak” is een naaktsauna. Iedere woensdag en de 1e & 3e zaterdag van de maand is het een badkledingdag. Het dragen van badkleding is dan verplicht in het hele wellness complex.