© Perfect Days

Hirayama lijkt volkomen tevreden met zijn eenvoudige leven als toiletreiniger in Tokio. Naast zijn zeer gestructureerde dagelijkse routine geniet hij van zijn passie voor muziek en boeken, en koestert hij zijn liefde voor bomen, die hij graag fotografeert. Een reeks onverwachte ontmoetingen onthult geleidelijk meer van zijn verleden. Een diep ontroerende en poëtische reflectie over het vinden van schoonheid in de alledaagse wereld om ons heen. De film van Wim Wenders is vanaf 29 november in de bioscoop.