Win een duoticket voor de film ‘Origin’

Origin vertelt het verhaal van Pulitzer Prijs-winnend journaliste Isabel Wilkerson, die zowel tragedie als succes in haar leven kende. Tijdens het schrijven van wat haar New York Times-bestseller zou worden: ‘Caste: The Origins of Our Discontents’, verdiept ze zich in de ontstaansgeschiedenis van onrecht en ontdekt ze een verborgen waarheid die ons allemaal aangaat. Net als in Wilkerson’s boek Caste toont de fi lm Origin het mysterie van de geschiedenis, de wonderen van romantiek en een gevecht voor de toekomst van ons allemaal. Een fi lm van Ava DuVernay met Aunjanue Ellis, Niece’ Nash.

Origin: vanaf 27 maart in de bioscoop.