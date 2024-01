10-DAAGSE RONDREIS PROVENCE EN CÔTE D’AZUR

Vanaf 515 euro p.p. Je begint je vakantie met een verblijf in de Provence, in La Magnaneraie ****. Ideaal voor wie Provençaalse rust wil koppelen aan de nabijheid van de cultuurstad Avignon.

Dit mooi charmehotel wordt gedomineerd door het fort Saint André, van waaruit je een subliem panoramisch uitzicht hebt op Villeneuve, Avignon, de Rhônevallei en daarachter de Mont Ventoux en de Alpillen. Bezoek in de streek onder meer Orange, Arles en Nîmes.

Vervolgens gaat het richting Côte d’Azur. Hotel Best Western Plus La Marina **** geniet van een uitzonderlijke ligging aan de jachthaven van Saint-Raphaël. Het strand en het levendige centrum met kleurrijke marktjes en restaurants liggen op een steenworp. Fréjus ligt vlakbij, en in de omgeving bevinden zich bekende badplaatsen zoals Cannes, Antibes, Saint-Maxime en Saint-Tropez. Saint-Raphael biedt ook mogelijkheden voor natuurliefhebbers dankzij de nabijheid van het Massif de l’Esterel.

Gemiddelde beoordeling van Holidayline klanten: 8.7/10 en 8.8/10

PRAKTISCH

Prijzen zijn op basis van een charme (Magnaneraie) en stadszicht (Marina) 2-persoonskamer, volgens beschikbaarheid.

Prijs per persoon:

01/04-30/04 en 01/11-23/12/24: € 549

01/05-31/05 en 01/09-12/10/24: € 649

01/06-27/06/24: € 745

01/07-31/07/24: € 965

01/08-29/08/24: € 849

13/10-31/10/24: € 609

Single kamer vanaf € 935

Vrijdag en/of zaterdag in la Magnaneraie: € 15 tot 30 p.p.p.n., afhankelijk van de reisperiode

Deze promotie dient minimum 60 dagen voor afreis geboekt te worden, zoniet duurder.

Optioneel: halfpension in La Marina: € 175 p.p.

INBEGREPEN