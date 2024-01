3 DAGEN MOEZEL

Vanaf 185 euro p.p. Het typisch Duitse hotelletje Gräffs Mühle *** is al jaren de favoriet van Plus-lezers. Het restaurant biedt een lekkere keuken die wordt bereid door de gastheer. De gastvrouw spreekt Nederlands.

Info & reservatie: 050/330.990 info@holidayline.be

www.holidayline.be/plusmagazine

Boekingscode: MOEPCL26

Je logeert omgeven door bossen en wijngaarden, vlakbij Traben Trarbach, een romantisch wijnstadje met kronkelende steegjes en jugendstilhuizen. Het toeristische Bernkastel-Kues ligt op een half uurtje rijden. Je beschikt over een brede waaier aan wandeltochten en fietsroutes. De Moseltherme, een thermaal complex waar je kan baden in water van 33°C, ligt op 50m afstand van het hotel. Slechts 14 kamers, dus snel reserveren is de boodschap!

Gemiddelde beoordeling van Holidayline klanten: 8.8/10

PRAKTISCH

Prijzen zijn op basis van een standaard 2-persoonskamer, volgens beschikbaarheid.

02/01-31/03/24: € 185

01/04-19/12/24: € 195

Single kamer vanaf € 215 en € 229

3e nacht gratis (inclusief ontbijt) bij aankomst op maandag (02/01-19/12) en dinsdag (02/01-31/03). Geen aankomst mogelijk op donderdag en zaterdag.

INBEGREPEN