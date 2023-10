DINANT EVASION – Boottocht op de Maas

Parel aan de Maas, duizend jaar oude stad, bakermat van kunstenaars en uitvinders, Dinant heeft zoveel te bieden.

Op de kades van de Croisette, die zijn naamgenoot in Cannes waardig is, begin je aan een aangename ontspannende pauze en ontdekkingstocht langs de Maas. Ontdek na het bruisende stadscentrum de rust van Anseremme alvorens je langs de landelijke oevers van de Haute-Meuse vaart. Keer samen met de rivier terug in de tijd: Maaslandse villa’s, de voormalige priorij en het renaissancekasteel vergezellen je langs je route. Tijdens de boottocht wordt audiocommentaar gegeven. Terug aan land kun je deze historische wandeling voortzetten met een bezoek aan de nabijgelegen Citadel, het Adolphe Sax-museum of het Mosan middeleeuws erfgoedhuis.

PRAKTISCH

Avenue Winston Churchill, kaai 6, 5500 Dinant

+32 (0)82 22 43 97

www.dinant-croisieres.be

croisieres@dinant-evasion.be

Aanbod geldig van 01/04/2023 tot 31/10/2023 volgens openingsperiodes.

JOUW VOORDEEL:

€ 1 korting op de prijzen voor individuele bezoekers (volwassen, kind en senior) voor max. 4 personen;