© Historium Brugge

Beleef Jan Van Eyck!

Info & boekingen: www.historium.be of bel naar +32 (0)50/27 03 11

In het Historium, de meest bezochte attractie op de Markt van Brugge, stap je terug in de tijd. Je kunt er op verschillende manieren zien hoe Brugge bruiste tijdens de Gouden Eeuw. In de Historium Story volg je het liefdesverhaal van Jan Van Eyck’s leerjongen Jacob, terwijl je wandelt door de wonderlijke attractie met film, decors en speciale effecten.

In de Historium Exhibition, de interactieve tentoonstelling, vind je aanvullende informatie over de Brugse middeleeuwen. Keer met de Historium Virtual Reality terug naar het jaar 1435 en vaar virtueel de haven van Brugge binnen! Je ziet de Waterhalle en het Belfort van toen en vliegt van de Markt naar de vroegere Sint-Donaaskerk. Een niet te missen beleving voor het hele gezin!

JOUW VOORDEEL

10% korting op een Ticket Story of Ticket Story + VR

PRAKTISCH