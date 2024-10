5 vragen over de betaling van je aanvullend pensioen

76% van de beroepsbevolking ontvangt een aanvullend pensioen. Dankzij mypension.be vind je je oude contracten gemakkelijk terug. Maar hoe gebeurt de uitbetaling? Moet je zelf iets ondernemen?

1. Hoe vind je alles terug?

Benjamin D’Andrea, expert business – aanvullend pensioen, bij Sigedis: “Veel werknemers die vandaag met pensioen gaan, hebben bij verschillende werkgevers gewerkt. Het is best mogelijk dat ze bij elk van die werkgevers een aanvullend pensioen hebben opgebouwd. Vroeger moest je gaan zoeken tussen je papieren, vandaag vind je al je contracten (huidig contract en slapende contracten bij vroegere werkgevers) terug op mypension.be, in het luik ‘aanvullend pensioen’. De verzekeraars en pensioenfondsen (we noemen ze ‘pensioeninstellingen’) zijn verplicht om info over bestaande contracten over aanvullende pensioenen (slapende en lopende) door te geven aan de centrale databank voor aanvullende pensioenen, waarin details over aanvullende pensioenen voor werknemers en zelfstandigen worden verzameld. Een contract kan in principe dus niet meer ‘vergeten’ worden.

Behalve voor sommige van de oudste slapende contracten, vind je in mypension.be terug wie de inrichter is bij wie je het pensioen opbouwt of opbouwde (je huidige of vroegere werkgever) en de contactgegevens van de pensioeninstelling, en natuurlijk de financiële gegevens van je pensioenrechten. De Transparantiewet die in werking treedt op 1 januari 2026 zal er onder andere voor zorgen dat er nog meer informatie zal worden vermeld.

Handig is ook dat je via ‘historiek benaming’ de eventuele vroegere namen van de verzekeraars en inrichters kan terugvinden. We kennen wel enkel de officiële namen, niet de commerciële namen waaronder een product verkocht werd.”

Benjamin D’Andrea: “Zodra je je wettelijk pensioen aanvraagt bij de federale pensioendienst of wanneer je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt en stopt met werken, bepaalt de pensioendienst de datum van je wettelijk pensioen. Vervolgens zal Sigedis de pensioeninstelling die jouw aanvullend pensioen beheert automatisch op de hoogte brengen. Je aanvullende pensioen moet namelijk ten laatste samen met je wettelijk pensioen opgenomen worden (op een paar uitzonderingen na). De pensioeninstelling zal je contacteren om de uitbetaling van je aanvullend pensioen te regelen. Je hoeft dus zelf geen contact op te nemen. Dat is ook zo voor slapende contracten. Voor slapende contracten is er dan wel geen verplichting om jaarlijks een fiche te sturen, maar voor de uitbetaling moeten mensen zich geen zorgen maken.”

30 dagen nadat de pensioeninstelling alle informatie gekregen heeft, moet je aanvullend pensioen uitbetaald worden.

3. Bestaat er een termijn waarbinnen je het kapitaal gestort moet krijgen?

Benjamin D’Andrea: “Dertig dagen nadat de pensioeninstelling alle informatie gekregen heeft, moet je aanvullend pensioen uitbetaald worden. Sigedis stuurt niet alleen je pensioendatum naar de pensioeninstelling, maar ook andere informatie, zoals je adres. In je pensioenaanvraag via mypension.be kan je sinds kort aangeven dat je bankrekeningnummer ook gebruikt kan worden om je aanvullend pensioen te betalen. Dit rekeningnummer wordt dan automatisch doorgestuurd naar je pensioeninstelling. Dat helpt om je uitbetaling te versnellen. Sigedis bezorgt de pensioeninstelling ook info zodat het juiste belastingtarief op je aanvullend pensioen berekend kan worden.”

4. Houdt de pensioen-instelling sociale zekerheid en belastingen in?

Benjamin D’Andrea: “De pensioeninstelling die je aanvullend pensioen uitbetaalt, houdt socialezekerheidsbijdragen en belastingen in. De belasting hangt onder meer af van het moment waarop je aanvullend pensioen wordt betaald. Wacht je tot je wettelijke pensioenleeftijd of heb je 45 jaar gewerkt voor je met pensioen gaat, en was je tot op dat moment nog actief, dan heb je recht op een voordelig belastingtarief.

De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op je kapitaal is één ding, je zal ook het jaar daarop gemeentebelasting betalen. En naast de belastingen zijn er ook de sociale bijdragen op het kapitaal: een ZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2%. Het kan zijn dat je de solidariteitsbijdrage later terugkrijgt omdat ze achteraf te hoog bleek.”

5. Klopt het dat het aanvullend pensioen ‘uitgehold’ wordt door sociale bijdragen op het pensioen?

Federale pensioendienst: “Na de oorspronkelijke inhoudingen en belastingen wordt het kapitaal van het aanvullend pensioen omgezet in een fictieve rente die meetelt om te bepalen of je boven een drempelbedrag komt waarboven je maandelijks een ZIV-bijdrage en een solidariteitsbijdrage betaalt op je wettelijk pensioen (niet op de fictieve rente). Vroeger telde deze fictieve rente volledig mee om de ZIV-bijdrage te bepalen. Sinds 1 januari 2024 wordt deze fictieve rente maar voor 53,22% in rekening genomen. De berekening van de solidariteitsbijdrage wordt niet gewijzigd. Maar de drempelbedragen liggen veel hoger dan bij de ZIV-bijdrage. Bij de ZIV-bijdrage is er een relatief grote groep gepensioneerden (werknemer en/of zelfstandige) bij wie het wettelijk pensioen het drempelbedrag bereikt, terwijl het bij de solidariteitsbijdrage eerder uitzonderlijk is. Bij de solidariteitsbijdrage moeten gepensioneerden in principe over een veel hoger pensioenkapitaal beschikken om in deze inkomensschijven terecht te komen, waardoor het risico dat dit kapitaal na verloop van tijd zou worden uitgeput door de solidariteitsbijdragen zeer gering en meestal zelfs onbestaande is.” ●