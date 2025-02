Aanvullend pensioen: wat zegt het Regeerakkoord?

Wat de wettelijke pensioenen betreft, voorziet het Regeerakkoord vooral een versterking van de band tussen effectieve arbeidsprestaties en de opbouw van pensioenrechten, onder meer door een bonus-malus. Wat zegt het akkoord over de aanvullende pensioenen?

Heel wat Belgen bouwen een aanvullend pensioen op bij hun werkgever. Maar daar zitten grote verschillen op. Alles hangt af van de hoogte van de gestorte bijdragen. Daarom werd al langer aangedrongen op een werkgeversbijdrage van minstens 3%. De nieuwe regering wil dit percentage invoeren tegen uiterlijk 2035. Momenteel krijgen contractuelen in de publieke sector geen aanvullend pensioen.

Zo staat het in het akkoord:

“Naast een sterke eerste pijler van het wettelijk pensioen willen we alle werknemers, waaronder ook de contractuelen in de publieke sector, ook een stevig aanvullend pensioen bieden waarvoor een werkgeversbijdrage wordt voorzien van minstens 3% tegen uiterlijk 2035. Sectoren waar er nog niet aan de 3% voldaan wordt leveren een extra prioritaire inspanning hiervoor in hun sectorale akkoorden. Daartoe gaan we in overleg met deze sectoren. De regering zal de sociale partners uitnodigen om te onderzoeken hoe de aanvullende pensioenen verder kunnen worden versterkt.

De regering zal onderzoeken hoe kan worden vermeden dat het aanvullend pensioen dat in de vorm van een rente wordt opgenomen, fiscaal nadelig is.”

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondenemingen in België, reageerde positief op deze tekst: “De tweede pensioenpijler speelt een cruciale rol in het bieden van financiële zekerheid voor de oude dag van vele Belgen. Aanvullende pensioenen moeten dus een structurele aanvulling kunnen vormen op de wettelijke pensioenen.”

In België zijn de meeste pensioenplannen kapitaalplannen. Als werknemer mag je kiezen of je dit kapitaal al dan niet omzet in een periodieke rente. Momenteel worden de meeste aanvullende pensioenen uitgekeerd als kapitaal. Zou een uitbetaling in rente beter zijn? Het is een vraag die al lang gesteld wordt. Sommige specialisten vinden dat het verzekeringsaspect van het aanvullend pensioen verloren gaat door het uit te betalen in kapitaal. Want op die manier kan je je gespaarde som snel uitgeven en heb je geen gegarandeerd. Maar de uitbetaling in rente is fiscaal nadelig. Behalve voor zeer bescheiden pensioenen is de marginale belastingdruk gevoelig hoger dan op een pensioenkapitaal.