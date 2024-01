Al 553.000 werkende Vlamingen kregen hun jobbonus uitbetaald

Om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken werd begin 2023 de jobbonus voor een eerste keer uitbetaald. Begin november 2023 ging de tweede campagne van start. Ondertussen ontvingen al 809.000 Vlamingen een brief over hun recht op de jobbonus, en zijn ruim 553.000 jobbonussen uitbetaald. Wie nog geen brief kreeg per post of in de eBox, wacht best nog even af: de brieven worden nog verzonden tot midden januari.

“Het verschil tussen werken en niet werken is in dit land veel te klein. Mensen worden onvoldoende financieel gestimuleerd én beloond om aan de slag te gaan. Daarom hebben we er met de jobbonus voor gezorgd dat werkende Vlamingen met de laagste lonen een financieel duwtje in de rug krijgen. In november 2023 ging de tweede campagne van start en ondertussen werden al ruim 553.000 jobbonussen uitbetaald, een succes.”, aldus Vlaams minister van Werk Jo Brouns.

“De campagnes om werkende Vlamingen met de laagste lonen attent te maken op de jobbonus werpen duidelijk hun vruchten af. Het is een goede zaak dat mensen met een bescheiden inkomen weten dat ze hier recht op hebben. De jobbonus is financieel een extra duwtje in de rug en een blijk van waardering voor de dagelijkse bijdragen die ze leveren aan onze Vlaamse welvaart”, zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele.

Wie heeft recht op een jobbonus?

Dit jaar is de jobbonus er voor wie maandelijks minder dan 2.700 euro verdiende van januari tot en met juni 2022 en/of minder dan 2.900 euro van juli tot en met december 2022. In totaal hebben 947.317 Vlamingen recht op een jobbonus, dat is 20% meer dan vorig jaar. Meer dan 809.000 Vlamingen hebben intussen hun jobbonusbrief ontvangen en al voor 88% van de rechthebbenden is er een rekeningnummer gekend.

Het gemiddelde jobbonusbedrag is 235,72 euro. Het maximumbedrag is 650 euro en werd aan 0,2% van de mensen toegekend. Van de totale groep van ontvangers is 64% jonger dan 45 jaar.

Uit de top tien van sectoren met de meeste jobbonussen (gebaseerd op NACE-codes), blijkt dat onder meer uitzendkrachten, huishoudhulpen, kinderbegeleiders, winkelpersoneel en vrachtwagenchauffeurs vaak recht hebben op een jobbonus.

Rekeningnummer invullen in Mijn Burgerprofiel

Wie vorig jaar een rekeningnummer heeft ingevuld in “Mijn Burgerprofiel” en ook dit jaar recht heeft op een jobbonus, zal ten laatste deze maand een brief krijgen waarin je het rekeningnummer kan nakijken. Veranderde je van rekeningnummer, dan heb je nog 10 dagen de tijd na de ontvangst van je brief om je nieuw rekeningnummer te registreren in “Mijn Burgerprofiel”.

Wie nog geen rekeningnummer heeft doorgegeven en recht heeft op een jobbonus zal een brief ontvangen waarin staat hoe je dit kan doen. Wie hulp nodig heeft bij de digitale stappen, kan terecht in een digibank: digibanken.vlaanderen.be.

Vragen over de jobbonus? www.vlaanderen.be/jobbonus of 0800-611 06 (gratis).