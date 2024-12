Bedienden privésector: prognose loonindexering op 1 januari 2025: + 3,56%

Op basis van een voorlopig afgevlakte gezondheidsindex voor december 2024 bedraagt de prognose voor de ruim 500.000 bedienden van ons land in sector PC 200 3,56%.

Dat berekende hr-dienstenverlener Acerta op basis van de afgevlakte gezondheidsindex die het planbureau vandaag publiceerde. De prognose van de indexstijging valt hoger uit in vergelijking met de indexstijging in januari 2024. Ook in heel wat andere sectoren is de loonindexering minder sterk dan de voorbije twee jaar. Verder in 2025 voorspelt het Planbureau eenmaal een overschrijding van de spilindex, waardoor de wedden van ambtenaren, de lonen van werknemers in de zorg, en ook uitkeringen zullen worden geïndexeerd.

Loonindexering valt hoger uit in 2025

De meer dan 500.000 Belgen die verloond worden volgens het Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) zien hun loon elk jaar in het begin van het jaar aangepast aan de evolutie van de levensduurte. De indexering op 1 januari 2024 noteerde 1,48%. De prognose van de loonindexering bij bedienden in 2025 valt hoger uit dan de index in 2024, maar is nog heel wat lager dan de historisch hoge indexering in 2023.

Tom Dirix, expert in Lonen en Sectorale Bepalingen bij Acerta Consult: “Werknemers ervaren die automatische indexering niet als een loonverhoging, aangezien ze gelijke tred houdt met de levensduurte. Maar voor werkgevers is de stijgende loonkost natuurlijk wel iets om rekening mee te houden en bovendien iets wat ze niet in de hand hebben. Gelukkig is loon niet de enige troef voor werkgevers. Ook door te investeren in duurzame loopbanen en door aandacht te hebben voor het welzijn van medewerkers kunnen werkgevers zich onderscheiden. Dat hebben ze veel meer zelf in handen.”

Belangrijke barometer

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) is een belangrijke barometer voor de loonkosten in ons land gezien de grootte van deze sector. Daarnaast zijn er nog sectoren met een indexeringssysteem dat voorziet in een jaarlijkse aanpassing van de lonen aan de inflatie bij het begin van het jaar. Op basis van de cijfers kan er ook een prognose worden gemaakt voor andere sectoren.

Tom Dirix: ​“​De werknemers uit de voedingsnijverheid, het goederenvervoer voor rekening van derden en de horeca bijvoorbeeld, mogen op 1 januari 2025 een aanpassing van hun loon aan de inflatie verwachten van 3,57% (horeca: 3,571%). De handel in voedingswaren en het beheer van gebouwen en vastgoedmakelaars voorzien dezelfde loonindexering als PC 200, nl. 3,56%. De bedienden van de internationale handel mogen uitkijken naar een indexering van 3,56% en de verzekeringen van 3,5581%.”

Het Planbureau voorspelt in 2025 dat de spilindex één keer zal worden overschreden in januari. Dat betekent dat uitkeringen, de wedden van ambtenaren en ook de lonen voor werknemers in de social profit dan zullen worden aangepast.​​