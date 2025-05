Binnenkort moeten we onze inkomsten van het jaar 2024 aangeven. Een aantal uitgaven kan je aftrekken van je belastbaar inkomen. Maar wat voorziet het federale regeerakkoord voor de toekomst?

De grensbedragen die gelden voor de aangifte 2025,inkomsten 2024, vind je in de kaderstukken. De uiterste data om je aangifte in te dienen zijn 30 juni 2025 (op papier) of 15 juli 2025 (Tax-on-web) voor een normale aangifte en 16 oktober 2025 voor een complexe aangifte. Een aangifte wordt aanzien als ‘complex’ als ze een of meerdere van volgende inkomsten bevat: winsten en/of baten, bezoldigingen bedrijfsleiders, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden) of buitenlandse beroepsinkomsten. Een beroep doen op een boekhouder of expert heeft geen invloed op de aangiftetermijn.

In dit artikel focussen we ook op de wijzigingen die het federaal regeerakkoord voorziet. Voor je inkomsten van 2025, die je aangeeft in 2026, zijn er minder belastingvoordelen te rapen. Althans, als alle plannen die in het federale regeerakkoord effectief in wetgeving worden gegoten. Op dit moment is er enkel de tekst van het akkoord. Het goede nieuws is dan weer dat je geen boete meer zal krijgen als je – ter goeder trouw – een eerste keer een fout maakt in je aangifte. De fiscus zal dan niet langer automatisch een belastingverhoging van 10% aanrekenen. Bij een eerste fout, zal je wel een verwittiging krijgen, maar geen sanctie.

Geen federale woonbonus meer

Het verwerven van een eigen woning werd lange tijd gestimuleerd via de belastingen. Het belastingvoordeel voor het huis of appartement waar je woont, is een gewestelijke materie. Hoeveel je hypothecaire lening oplevert, hangt af van je woonplaats en van het jaar waarin je leende (zie de tabel voor de aangifte 2025, inkomsten 2024). Het gewest waar je woont op 1 januari 2025 bepaalt voor welk voordeel je in aanmerking komt, niet het gewest waarin het onroerend goed ligt.

In Vlaanderen en Brussel is er geen belastingvermindering meer voor leningen vanaf 1 januari 2020. Wie ervoor een lening afsloot, geniet wel nog van de bonus. Hier is dus een ‘uitdoofscenario’ aan de gang. Vlamingen en Brusselaars genieten wel van een laag tarief registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning (dat is een gewestelijke materie). In Wallonië bestaat vandaag nog de wooncheque (cheque habitat) voor de betaalde intresten, kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering. Maar voor leningen vanaf 1 januari 2025 (dus voor aangifte 2026) wordt ook de cheque habitat afgeschaft. Vanaf dan is er in geen enkel gewest nog een fiscaal voordeel verbonden aan een nieuwe hypothecaire lening aangegaan voor het verwerven van je eigen woning.

Daarnaast bestaat de federale woonbonus. Dit is een belastingvoordeel voor wie leent voor ander vastgoed dan zijn gezinswoning. Dat kan een tweede verblijf zijn of vastgoed om te verhuren. Door de federale woonbonus wordt dat vastgoed maar gedeeltelijk of niet belast in je jaarlijkse belastingaangifte.

Vorig jaar werd het voordeel van de belastingaftrek ongedaan gemaakt voor de kapitaalaflossingen. Vanaf inkomstenjaar 2025 (dus voor je aangifte van volgend jaar) zal dat ook het geval zijn voor de intresten. In het federale regeerakkoord staat immers: “De federale intrestaftrek voor de niet-eigen woning wordt geschrapt.” Het woord ‘geschrapt’ wijst erop dat dit ook geldt voor lopende leningen, hetgeen veel reacties uitlokt.

Minder belastingvoordeel voor giften

Giften aan erkende goede doelen zullen nog altijd aftrekbaar zijn, maar ze zullen een minder groot voordeel opleveren. Zo zullen de giften die je in 2025 doet, die minstens 40 euro bedragen, een belastingvoordeel opleveren van 30% en geen 45% meer, zoals de giften die je in 2024 deed (en die je dit jaar aangeeft, zie kader….).

Aftrek onderhoudsgeld daalt

Als je onderhoudsgeld betaalt voor je kinderen of voor je ex partner, kan je vandaag 80% van deze som fiscaal in mindering brengen, als je aan een aantal voorwaarden voldoet: je moet het bedrag betalen in het kader van een wettelijke onderhoudsplicht, jouw kind of ex partner mag niet tot je gezin behoren, je moet het onderhoudsgeld regelmatig betalen en je moet de betaling kunnen bewijzen, bijvoorbeeld met bankafschriften, stortingen op een kindrekening of via een attest van de ontvanger.

De nieuwe federale regering wil het fiscale voordeel verminderen. In het federaal regeerakkoord staat: “De aftrekbaarheid van onderhoudsuitkeringen zal gradueel dalen van 80% naar 50%.”

Geen belastingvermindering meer voor werkloosheidsuitkeringen

Als je werkloos bent, moet je je werkloosheidsuitkering vermelden als beroepsinkomen in je fiscale aangifte. Welke bedragen je precies moet vermelden, vind je terug op de fiscale fiche die je elk jaar krijgt van je vakbond of van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Je betaalt dus ook belastingen op een werkloosheidsuitkering, maar je krijgt vandaag wel een vermindering. Die vermindering zal geschrapt worden.

Afbouw belastingvermindering hoogste pensioenen

Voor pensioenen worden dezelfde belastingschijven gebruikt als voor beroepsinkomsten, maar je geniet wel van een extra belastingvermindering, die automatisch wordt berekend naargelang je situatie. Ontvang je bovenop je pensioen nog andere belastbare inkomsten (bv. uit een tweede verblijf), dan kan dit een invloed hebben op de belastingen die je verschuldigd bent. Door die extra inkomsten daalt jouw recht op belastingvermindering. De federale regering wil nog verder sleutelen aan deze belastingvermindering. In het federale regeerakkoord staat dat “de belastingvermindering voor de hoogste pensioenen zal worden afgebouwd.”

Student ten laste

Dit zegt het federale regeerakkoord: “Studenten die één euro te veel verdienen dreigen vandaag niet meer ten laste zijn van de ouders, waardoor zowel ouders als studenten belastingen moeten betalen en bepaalde voordelen (zoals bijv. kindergeld of studiebeurzen) in het gevaar komen. Daarom verdubbelen we onmiddellijk de fiscale vrijstelling voor inkomsten uit studentenarbeid en verhogen we het maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen naar 12.000 euro voor iedereen.”

Kleine aftrekposten en vrijstellingen geschrapt

Een aantal kleine aftrekposten en vrijstellingen in de personenbelasting worden geschrapt. Zo zal je onder meer geen belastingvermindering meer krijgen voor de premies die je betaalt voor een rechtsbijstandsverzekering. Worden ook nog geschrapt: de belastingvermindering voor huisbedienden en voor adoptiekosten. Het zal ook gedaan zijn met de belastingvermindering voor motorfietsen, driewielers en vierwielers. En de vrijstelling voor woon-werkverkeer met de auto zal eenmalig niet worden geïndexeerd.