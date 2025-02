De toekomst van het brugpensioen (SWT)

De meeste vormen van SWT afschaffen is één van de manieren waarop de federale regering wil ‘activeren’. Vorig jaar verliet 4% van de werknemers zo de arbeidsmarkt, meldt Acerta Consult.

Na ontslag een brug naar je pensioen maken, met een werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding van je werkgever, dat was het idee van het brugpensioen, nu SWT. De leeftijds-en loopbaanvoorwaarden werden meermaals verstrengd, maar het stelsel bestond nog altijd. Daar zal verandering in komen, althans voor de meeste vormen van SWT.

Dit staat in het Regeerakkoord van de federale regering:

“Voor SWT (het voormalige brugpensioen) en andere systemen die in de publieke sector een vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt aanmoedigen stopt de nieuwe instroom vanaf de datum van het regeerakkoord, behalve voor medisch SWT. De toegang tot SWT blijft hierbij gevrijwaard voor werknemers uit bedrijven die een intentieverklaring tot herstructurering of collectief ontslag afsloten voor de datum van het regeerakkoord. In dit kader raken we ook niet aan de verworven rechten van degenen die in het stelsel zitten, maar richten we ons op hun activering naar een nieuwe baan. De regering zal de nieuwe instroom in het stelsel van medisch SWT actiever monitoren, en bij een opvallende afwijking ten opzichte van de voorbije jaren de toegangsvoorwaarden aanpassen.”

Wat zijn de voorwaarden vandaag?

De werkgever bij wie je tewerkgesteld bent, moet jou ontslaan. Je kan dus geen aanspraak maken op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag als je zelf ontslag neemt, indien een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur beëindigd wordt wegens het verstrijken van de termijn, of bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst wegens overmacht. Verder moet je recht hebben op werkloosheidsuitkeringen en moet je recht hebben op een bedrijfstoeslag bij je werkloosheidsuitkeringen op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten op ondernemingsvlak, op het niveau van een paritair comité (bedrijfstak) of op het niveau van de Nationale Arbeidsraad.Je moet voldoen aan alle voorwaarden voorzien in deze cao, en meer bepaald de leeftijd bereikt hebben die de cao vereist.

In het ‘algemene stelsel’ (CAO 17) bedraagt de leeftijd 62 jaar en moet je 40 jaar gewerkt hebben. Daarnaast zijn er ook bijzondere stelsels – zoals zwaar beroep, medische reden, organisatie in moeilijkheden of herstructurering – waarvoor aangepaste leeftijds- en loopbaanvoorwaarden gelden. ​

Als je met SWT bent moet je ‘aangepast beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt’ tot aan het pensioen. Dit betekent dat je ingeschreven moet blijven als werkzoekende en een passende job of opleiding moet aanvaarden. Er zijn vrijstellingen mogelijk (bv als je 62 bent en 43 jaar beroepsverleden hebt).

Je vindt al deze voorwaarden op de website van de rva: www.rva.be/burgers

4% in 2014

Uit een analyse van Acerta Consult blijkt dat in 2024 één op de 25 werknemers ouder dan 58 de arbeidsmarkt verliet via SWT, het Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Het grootste deel van de werknemers die gebruikmaken van SWT zijn arbeiders (87%).SWT wordt het vaakst toegepast in de metaal- en maakindustrie, de voeding en de bouw.