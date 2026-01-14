De Belgische vastgoedmarkt trok in 2025 opnieuw stevig aan. In vergelijking met 2024 waren er 14,2% meer verkopen, zo blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Ook de prijzen gingen omhoog: een huis werd gemiddeld 5,8% duurder, een appartement 2,4%. Na enkele moeilijke jaren lijkt het vertrouwen duidelijk terug.
Opvallende trends op de vastgoedmarkt
Jongeren kopen vaker appartementen
Jonge kopers tussen 18 en 30 jaar waren in 2025 opvallend actiever op de appartementenmarkt. Dat bevestigt dat appartementen voor starters financieel haalbaarder blijven dan huizen.
Energiezuinigheid beïnvloedt de prijs
In Vlaanderen speelde energieprestatie opnieuw een duidelijke rol in de prijsevolutie:
- Woningen met een A-label werden duurder.
- Woningen met een F-label werden goedkoper.
Verduurzamen loont dus niet alleen ecologisch, maar ook financieel.
Heropleving van de markt
Voor deze Vastgoedbarometer analyseerde Fednot alle vastgoedtransacties in 2025. Dat herstel is opvallend na eerdere terugval:
2023: –15% verkopen t.o.v. 2022
2024: quasi gelijk gebleven
2025: duidelijke heropleving in alle regio’s
In Brussel waren er +7,1% meer verkopen, in Vlaanderen +14,1% en in Wallonië zelfs +16,7%.
Evolutie van het aantal verkopen in Vlaanderen
De heropleving was geen lokaal fenomeen: in alle Vlaamse provincies lag het aantal verkopen hoger dan een jaar eerder. We vergelijken 2025 met 2024:
- Antwerpen: +15,2%
- Oost-Vlaanderen: +14,3%
- Limburg: +14,0%
- Vlaams-Brabant: +13,5%
- West-Vlaanderen: +12,9%
Gemiddelde huisprijzen
België en gewesten
Huizen werden in heel België duurder in vergelijking met vorig jaar, al verschilde het tempo duidelijk per gewest.
- België: €348.800 (+5,8%)
- Vlaanderen: €380.655 (+3,6%)
- Brussel: €582.930 (+2,2%)
- Wallonië: €270.790 (+13,4%)
Vlaamse provincies
Ook binnen Vlaanderen zijn de verschillen groot, met Antwerpen als duidelijke uitschieter en West-Vlaanderen als remmende factor.
- Antwerpen: €416.250 (+5,2%)
- West-Vlaanderen: €333.934 (+0,7%)
Voor andere provincies bleef de prijs in een gematigde stijgende lijn.
Gemiddelde appartementprijzen
België en gewesten
De prijzen van appartementen stegen opnieuw, maar minder uitgesproken dan bij huizen.
- België: €277.927 (+2,4%)
- Vlaanderen: €289.157 (+2,3%)
- Brussel: €298.874 (+2,8%)
- Wallonië: €209.342 (+5,4%)
Vlaamse provincies
In de meeste Vlaamse provincies gingen de appartementprijzen omhoog, met één opvallende uitzondering.
- Limburg: +5,5% → €270.548
- West-Vlaanderen: –1,6% → €302.851
In alle andere provincies stegen de prijzen licht tot matig.
Appartementen: nieuwbouw vs. bestaand vastgoed
Aandeel nieuwbouw
2025: 10,1% van de verkochte appartementen
2024: 11,1%
2021: 20,2%
Het aandeel nieuwbouw blijft dus dalen.
Gemiddelde prijzen
De prijs in België in 2025 vergeleken met 2024:
- Nieuwbouw: €355.865 t.o.v. €337.743
- Bestaand: €269.322 t.o.v. €263.141
In Vlaanderen specifiek:
- Nieuwbouw: €378.807 t.o.v. €357.082
- Bestaand: €277.428 t.o.v. €271.198
Nieuwbouwappartementen worden schaarser én duurder, terwijl de markt steeds sterker leunt op bestaand vastgoed.
Conclusie
2025 bevestigt wat velen al aanvoelden: de vastgoedmarkt is terug. Meer verkopen, stijgende prijzen en een duidelijke focus op energiezuinigheid. Geen exuberante boom, wel een gezond herstel, en dat is goed nieuws.
