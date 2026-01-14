De Belgische vastgoedmarkt trok in 2025 opnieuw stevig aan. In vergelijking met 2024 waren er 14,2% meer verkopen, zo blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Ook de prijzen gingen omhoog: een huis werd gemiddeld 5,8% duurder, een appartement 2,4%. Na enkele moeilijke jaren lijkt het vertrouwen duidelijk terug.

Opvallende trends op de vastgoedmarkt

Jongeren kopen vaker appartementen

Jonge kopers tussen 18 en 30 jaar waren in 2025 opvallend actiever op de appartementenmarkt. Dat bevestigt dat appartementen voor starters financieel haalbaarder blijven dan huizen.

Energiezuinigheid beïnvloedt de prijs

In Vlaanderen speelde energieprestatie opnieuw een duidelijke rol in de prijsevolutie:

Woningen met een A-label werden duurder.

Woningen met een F-label werden goedkoper.

Verduurzamen loont dus niet alleen ecologisch, maar ook financieel.

Heropleving van de markt

Voor deze Vastgoedbarometer analyseerde Fednot alle vastgoedtransacties in 2025. Dat herstel is opvallend na eerdere terugval:

2023: –15% verkopen t.o.v. 2022

2024: quasi gelijk gebleven

2025: duidelijke heropleving in alle regio’s

In Brussel waren er +7,1% meer verkopen, in Vlaanderen +14,1% en in Wallonië zelfs +16,7%. notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

Evolutie van het aantal verkopen in Vlaanderen

De heropleving was geen lokaal fenomeen: in alle Vlaamse provincies lag het aantal verkopen hoger dan een jaar eerder. We vergelijken 2025 met 2024:

Antwerpen: +15,2%

Oost-Vlaanderen: +14,3%

Limburg: +14,0%

Vlaams-Brabant: +13,5%

West-Vlaanderen: +12,9%

Gemiddelde huisprijzen

België en gewesten

Huizen werden in heel België duurder in vergelijking met vorig jaar, al verschilde het tempo duidelijk per gewest.

België: €348.800 (+5,8%)

Vlaanderen: €380.655 (+3,6%)

Brussel: €582.930 (+2,2% )

Wallonië: €270.790 (+13,4%)

Vlaamse provincies

Ook binnen Vlaanderen zijn de verschillen groot, met Antwerpen als duidelijke uitschieter en West-Vlaanderen als remmende factor.

Antwerpen: €416.250 (+5,2%)

West-Vlaanderen: €333.934 (+0,7%)

Voor andere provincies bleef de prijs in een gematigde stijgende lijn.

Gemiddelde appartementprijzen

België en gewesten

De prijzen van appartementen stegen opnieuw, maar minder uitgesproken dan bij huizen.

België: €277.927 (+2,4% )

Vlaanderen: €289.157 (+2,3%)

Brussel: €298.874 (+2,8% )

Wallonië: €209.342 (+5,4%)

Vlaamse provincies

In de meeste Vlaamse provincies gingen de appartementprijzen omhoog, met één opvallende uitzondering.

Limburg: +5,5% → €270.548

West-Vlaanderen: –1,6% → €302.851

In alle andere provincies stegen de prijzen licht tot matig.

Appartementen: nieuwbouw vs. bestaand vastgoed

Aandeel nieuwbouw

2025: 10,1% van de verkochte appartementen

2024: 11,1%

2021: 20,2%

Het aandeel nieuwbouw blijft dus dalen.

Gemiddelde prijzen

De prijs in België in 2025 vergeleken met 2024:

Nieuwbouw: €355.865 t.o.v. €337.743

Bestaand: €269.322 t.o.v. €263.141

In Vlaanderen specifiek:

Nieuwbouw: €378.807 t.o.v. €357.082

Bestaand: €277.428 t.o.v. €271.198

Nieuwbouwappartementen worden schaarser én duurder, terwijl de markt steeds sterker leunt op bestaand vastgoed.

Conclusie

2025 bevestigt wat velen al aanvoelden: de vastgoedmarkt is terug. Meer verkopen, stijgende prijzen en een duidelijke focus op energiezuinigheid. Geen exuberante boom, wel een gezond herstel, en dat is goed nieuws.