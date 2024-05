Een beetje poen bij je pensioen

Ons wettelijk pensioen is niet hoog. Wil je dat wat opkrikken, dan kan je op verschillende manieren iets bijverdienen. Maar altijd geldt: eens je al met pensioen bent, zal het extraatje dat je verdient geen extra pensioen meer opleveren.

Je kan stoppen met werken op de wettelijke pensioenleeftijd, vandaag 65 jaar. Voldoe jij aan de leeftijd- én loopbaanvoorwaarde, dan kan je ook vroeger stoppen. Vandaag kan dat als je 63 jaar bent en 42 jaar gewerkt hebt, als je 62 jaar bent en 43 jaar gewerkt hebt, als je 61 jaar bent en 43 jaar gewerkt hebt of als je 60 jaar bent en 44 jaar gewerkt hebt.

In beide gevallen – stoppen op de wettelijke pensioenleeftijd of vroeger – kan jij jouw pensioenbedrag opkrikken door een centje bij te verdienen. Maar er is een verschil: ben jij 65 jaar of heb je 45 jaar gewerkt, dan mag je bijverdienen zoveel je wil. Voldoe je niet aan één van deze voorwaarden, dan kijkt de pensioendienst naar het bedrag dat je bijverdient. Je mag dan maar bijverdienen tot een bepaalde grens. Hoeveel precies varieert naargelang je gezinssituatie (kinderen ten laste of niet), naargelang je bijverdient als loontrekkende/ambtenaar of als zelfstandige, naargelang het type pensioen dat je krijgt (rustpensioen, overlevingspensioen). Je vindt de huidige bedragen op de website van de Federale pensioendienst. Verdien je meer dan de toegelaten grens, dan wordt je pensioen in het jaar dat je te veel verdient verminderd of valt het zelfs helemaal weg. Welke sanctie je krijgt, hangt af van het percentage waarmee je de toegelaten grens overschrijdt. Is dat minder dan 100%, dan wordt je pensioen verminderd met het percentage dat je bijverdient: verdien je bijvoorbeeld 12% meer dan wat je mag bijverdienen, dan wordt je pensioen met 12% ingekort. Overschrijd je de toegelaten grens met meer dan 100%, dan wordt je pensioen voor het volledige kalenderjaar geschorst en moet je het daaropvolgende jaar helemaal terugbetalen.

Betaal je RSZ en belastingen op je bijverdienste?

Je betaalt RSZ en belastingen op je bijverdienste, tenzij je werkt via een flexijob. De fiscale vrijstelling op flexijobs zal beperkt worden vanaf 2025, maar niet voor wie met pensioen is. Als gepensioneerde hoef je voor die flexijob uiteraard niet te voldoen aan de voorwaarde dat je 4/5 moet werken. Maar evenzeer geldt dat je niet in alle sectoren een flexijob kan doen. En het is niet omdat je een flexijob doet dat de inkomensgrenzen van de pensioendienst niet zouden gelden, als je nog geen 65 jaar bent of geen 45 loopbaanjaren hebt. Tot 31 december 2024 moet je de algemene grensbedragen naleven, vanaf 1 januari 2025 komt er een specifiek grensbedrag voor flexijobs.

Krijg je extra pensioen?

Of je werkt in een flexijob of in een reguliere job (waarbij je sociale bijdragen betaalt), eens je met pensioen bent zal jouw pensioenbedrag niet meer verhogen omdat je nog werkt. Bijverdienen levert jou een extra inkomen op het moment dat je de job uitvoert, maar geen extra pensioen.

Beter verder werken?

Als je je (vervroegd) pensioen nog niet neemt, maar verder blijft werken, zal de tijd dat je nog verder blijft werken jou wél extra wettelijk pensioen opleveren. Werk je verder na het moment waarop je met vervroegd pensioen kan, dan zal je vanaf 1 juli 2024 een pensioenbonus kunnen opbouwen, die er bovenop komt. Je zou er ook voor kunnen kiezen om vanaf dat moment deeltijds te werken. Ook dan bouw je een bonus op, maar wel in verhouding. Om recht te hebben op de bonus mag je ten vroegste met pensioen gaan op 1 januari 2025.

Wie een aanvullend pensioen opbouwt bij zijn/haar werkgever, zal door verder te blijven werken ook een hoger aanvullend pensioen opbouwen, want er zullen verder bijdragen gestort worden.