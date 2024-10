Een diervriendelijk hotel

Op vakantie met je hond? Sommige hotels rekenen tot 50 euro per nacht aan voor een klein dier. En hoe zit het met hinderlijk gedrag: blaffen, op het tapijt plassen of in het meubilair bijten?

Meer dan de helft van de hondenbezitters in België bevestigt dat ze al moeite hadden om een accommodatie te vinden die hun viervoeter accepteert. Hotels zijn namelijk vrij om dieren al dan niet toe te laten.

Een hotel vinden dat pet-friendly is?

Dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Toegegeven, het aanbod is beperkt, maar je hoeft alleen maar de woorden ‘pet-friendly hotel’ in te tikken in je zoekmachine, gevolgd door de naam van je bestemming. Sommige hotels bieden zelfs speciale bedden, voederbakjes en specifieke ruimtes voor dieren aan. En ook op online bookingplatformen staan verblijven vermeld waar dieren zijn toegelaten.

Wat kost het? Hoteliers hebben uiteraard het recht om de prijs van een overnachting te verhogen als je een huisdier meebrengt. Dit wordt meestal vermeld in de algemene voorwaarden van het hotel. De toeslagen kunnen variëren van een paar symbolische euro’s tot 20, 30 of zelfs 50 euro per dier per nacht. Zeker als het toegelaten is om twee dieren mee in de kamer te nemen, kan de rekening al snel aardig oplopen.

Een chihuahua of een Deense dog?

De meeste hotels laten alleen honden toe onder bepaalde voorwaarden, en soms ook katten, hoewel dat zeldzamer is. Een hagedis bijvoorbeeld is uitgesloten. Bij honden zie je vaak dat er gewichtsbeperkingen worden opgelegd. Als een hotel enkel honden onder de 10 kilo toelaat en je komt aandraven met een Duitse herder, kan dit je verblijf ernstig compromitteren.

In een hotel wordt een hond blootgesteld aan ongebruikelijke geluiden.

En als hij blaft of in het meubilair bijt?

Sommige hotels verbieden uitdrukkelijk om een dier alleen in de kamer achter te laten, terwijl anderen dit onder bepaalde voorwaarden toestaan. In een hotelomgeving wordt een hond blootgesteld aan ongebruikelijke geluiden zoals van personen die door de gang lopen. Dit kan het dier nerveus maken, wat kan leiden tot geblaf. Veroorzaakt de hond overlast en de eigenaren reageren niet, dan kan het hotel eisen dat ze vertrekken. Bij bevuiling of schade worden extra kosten in rekening gebracht. Vaak vraagt men een kredietkaart als garantie.

Ons advies.

Vooraleer je een verblijf met je huisdier in een hotel boekt, neem je best eerst rechtstreeks contact op met het hotel. Je kunt natuurlijk ook een e-mail of bericht versturen via het bookingplatform, eventueel met behulp van een vertaaltool als de landstaal je niet bekend is. Veel eigenaren vinden het geruststellender om op deze manier te reserveren, nadat ze alle nodige vragen hebben kunnen stellen.