Een oude stookolietank die lekt: wat zijn de (toekomstige) regels?

Een lekkende stookolietank is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar kan voor de eigenaar ook hoge saneringskosten met zich meebrengen. In sommige gevallen moet de stookolietank definitief buiten gebruik worden gesteld. In Vlaanderen gelden hiervoor specifieke regels, zowel voor particuliere als professionele stookolietanks. Vanaf 1 januari 2025 zijn er een paar nieuwigheden voor wie geconfronteerd wordt met een lekkende stookolietank.

De wet bepaalt dat een tank onmiddellijk buiten gebruik moet worden gesteld en geledigd bij verontreiniging of lekkage. Vanaf 1 januari 2025 zijn particulieren ook verplicht om de tank te reinigen.

Wie vandaag te maken krijgt met een lekkende stookolietank, kan de buitengebruikstelling enkele dagen uitstellen in de periode van november tot maart. Dit biedt tijd om een alternatieve verwarmingsbron te vinden. Deze uitstelmogelijkheid vervalt echter in de toekomst: vanaf 1 januari 2025 moet de buitengebruikstelling onmiddellijk plaatsvinden.

Vanaf volgend jaar geldt bovendien een duidelijke termijn voor het ledigen en reinigen van de tank in geval van buitengebruikstelling: de eigenaar krijgt hiervoor 36 maanden de tijd.

De verwijdering van de tank gebeurt door een erkende technicus. Voor bovengrondse tanks is verwijdering niet verplicht, maar voor ondergrondse tanks is dat wel het geval. Als het niet mogelijk is om een ondergrondse tank te verwijderen (bijvoorbeeld omdat dit de stabiliteit van het gebouw in gevaar zou brengen), mag de tank worden opgevuld met inert materiaal. Vanaf 1 januari 2025 moet de technicus op zijn attest vermelden waarom verwijdering niet mogelijk was.

Ik vermoed dat mijn tank bodemverontreiniging heeft veroorzaakt. Wat nu?

Het aanpakken van bodemverontreiniging is vaak een kostelijke aangelegenheid voor burgers. Daarom is het Promaz-fonds opgericht. Het Promaz-fonds ondersteunt in heel België de sanering van bodemverontreinigingen die zijn veroorzaakt door lekken in mazouttanks en/of leidingen die worden gebruikt voor gebouwverwarming. Promaz biedt zowel operationele als financiële hulp en voorziet ook een terugbetaling voor saneringen die al zijn uitgevoerd.

