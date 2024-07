Een vakantiewoning verhuren? Dit moet je weten voor je de stap zet

De dagen worden langer, de zon schijnt volop (of binnenkort toch) en velen van ons kijken reikhalzend uit naar een welverdiende vakantie. Met onze mooie kust en rijke Ardense natuur is ‘België vakantieland’ een aantrekkelijk alternatief voor onze buurlanden. Wie weet droom jij wel van het uitbaten van een vakantiehuis? Dit is wat je moet weten voor je van start gaat.

Het Vlaams Logiesdecreet

Wie in Vlaanderen zijn woning wil verhuren aan toeristen, moet bepaalde regels respecteren. Deze regels zitten vervat in het zogenaamd Logiesdecreet. Deze regels hebben te maken met de woningkwaliteit, zoals sanitair, meubilair, mogelijkheid tot verluchting …

Aanvullend aan het logiesdecreet moet elke woning dat als een ‘vakantiewoning’ wordt bestempeld voldoen aan minimale uitbatingsvoorwaarden. Bijvoorbeeld dat toeristische logies een eigen ingang moeten hebben die afsluitbaar is, dat er bepaalde installaties aanwezig moeten zijn, dat er bepaalde schoonmaakvoorzieningen aanwezig moeten zijn … Je vindt de volledig lijst hier terug.

Cruciaal is ook de brandveiligheid van je woning. Je moet beschikken over een positief brandveiligheidsattest voor je je woning mag verhuren.

Verplichte aanmelding bij Toerisme Vlaanderen

Ben je in orde met de nodige woningkwaliteitsnormen en brandveiligheid? Dan kan je overgaan tot een melding en registratie bij Toerisme Vlaanderen. Deze melding is verplicht. Na de melding krijg je een controlebezoek. Eenmaal je correct aangemeld bent bij Toerisme Vlaanderen mag je beginnen aan je verhuuravontuur. Een aparte vergunning is niet nodig.

Een erkenning vragen door Toerisme Vlaanderen

Voldoe je aan bovenstaande algemene voorwaarden, dan kan je – indien je dat wenst – aan Toerisme Vlaanderen een erkenning vragen. Zo kan je bijvoorbeeld werken met een classificatiesysteem (van één ster tot vijf sterren). Dat kan best handig zijn om je vakantiewoning te promoten. Je kan echter ook een erkenning vragen zonder te werken met een classificatiesysteem. Met een erkenning kan je ook een subsidie aanvragen (als je bijvoorbeeld energiezuinige werken of aankopen wil doen voor je woning).

Onthoud echter wel dat je ook zonder erkenning altijd zal moeten voldoen aan de basisvoorwaarden van het Logiesdecreet en de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden voor kamergebonden logies.

En in Wallonië?

Misschien droom je wel van het uitbaten van een ‘gîte’ of ‘chambre d’hôte’ in Wallonië. Opgelet, de regels in Wallonië verschillen van die in Vlaanderen. In Wallonië is er geen sprake van een verplichte registratie zoals in Vlaanderen. Je hebt echter wel een vergunning nodig. Informeer je altijd eerst over de mogelijkheden bij de gemeente of het dorp. Bepaalde gemeenten en dorpen laten slechts een maximaal aantal vakantiewoningen toe of kennen eigen regels.

Ook hier is brandveiligheid cruciaal. Je zal groen licht moeten krijgen van de brandweer alvorens je je woning (verplicht) aanmeldt bij het CGT (Commissariat Général du Tourisme).

Bron: Notaris.be