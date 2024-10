Het werk deeltijds hervatten na ziekte

Wie ziek is en een ziekte-uitkering krijgt, kan het werk deeltijds hervatten, zodat je loon en uitkering kan combineren. Daar zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. En wat betekenen de verschillende percentages arbeidsongeschiktheid?

Om arbeidsongeschikt te kunnen worden erkend in het kader van de uitkeringsverzekering voor werknemers moet je voldoen aan drie voorwaarden: je moet gestopt zijn met werken, dit moet een rechtstreeks gevolg zijn van het intreden of verergeren van letsels of functionele stoornissen en deze letsels moeten leiden tot een vermindering van jouw verdienvermogen tot een derde of minder dan een derde. Dit betekent dus concreet dat je als werknemer minstens 66% arbeidsongeschikt moet zijn. Het betreft hier een economisch criterium, bepaald in functie van het verlies aan verdienvermogen, en dus geen medisch criterium.

Werkhervatting

Zowel de uitkeringsverzekering voor werknemers als die voor zelfstandigen voorziet in de mogelijkheid om tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk een activiteit te hervatten met de toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds.

Theoretisch gezien is zo’n gedeeltelijke werkhervatting mogelijk vanaf de tweede dag van de periode van erkende arbeidsongeschiktheid. De adviserend arts moet dus eerst de arbeidsongeschiktheid hebben erkend op basis van alle noodzakelijke gegevens.

Om een toegelaten activiteit te mogen uitoefenen, moet je:

– vanuit een geneeskundig oogpunt uit, een vermindering van je vermogen van ten minste 50% behouden. Dit 50%- criterium wil niet zeggen dat je maar 50% mag werken, het gaat enkel om een medische evaluatie.

– de activiteit moet verenigbaar zijn met de medische aandoening.

Deze beoordeling gebeurt door de adviserend arts van het ziekenfonds.

Wil je een activiteit uitoefenen tijdens je ziekte, dan moet je je ziekenfonds daarvan op de hoogte brengen, ten laatste op de eerste werkdag die onmiddellijk aan die hervatting voorafgaat. Verder moet je ook binnen dezelfde termijn bij de adviserend arts een aanvraag tot toelating in te dienen om die activiteit tijdens je arbeidsongeschiktheid te mogen uitvoeren. Voor de aangifte en de aanvraag om toelating gebruik je hetzelfde formulier, dat je kan krijgen bij je ziekenfonds. Zodra de aangifte en de aanvraag zijn ingediend, mag je het werk hervatten. Je hoeft dus niet te wachten op de toestemming van de adviserend arts.

De adviserend arts heeft 30 werkdagen vanaf de werkhervatting om jou schriftelijk toelating te geven. Vanaf de beslissing moet jij binnen de 7 kalenderdagen per brief op de hoogte worden gebracht.

De adviserend arts is bevoegd om zich uit te spreken over de aard, het volume en de voorwaarden voor de uitoefening van de activiteit. Hij zal ook de duur van de toelating bepalen (maximum 2 jaar, verlengbaar). Naast de adviserend arts kan ook de medewerker van het multidisciplinaire team (d.i. een klinisch psycholoog, kinesitherapeut, ergotherapeut of verpleegkundige verbonden aan het ziekenfonds die de adviserend arts bij de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid en de restcapaciteiten kan ondersteunen) de beslissing tot het verlengen van een eerder verstrekte toelating nemen.