Hoe zit het nog met de koopkrachtpremie?

In het akkoord over de loonmarge 2023-2024 was een koopkrachtpremie voorzien. Het idee: een premie voor werknemers van bedrijven die in 2022 een hoge winst hadden gehaald.

Voor 2023-2024 bedraagt de loonnorm 0%. Dit betekent dat er voor de periode 2023 en 2024 geen loonopslag mogelijk is bovenop de index of de baremaverhogingen. Maar sectoren of bedrijven kunnen hun werknemers wel een koopkrachtpremie toekennen van maximaal 500 euro (bij hoge winst) of 750 euro (bij uitzonderlijk hoge winst), als ze tijdens de crisis goede resultaten hadden behaald. De premie wordt toegekend onder vorm van consumptiecheques, die mochten uitgereikt worden vanaf 1 juni 2023. En geldig zijn tot 31 december 2024. Je mag de cheques gebruiken zoals maaltijd- of ecocheques. Voor de werknemer wordt de premie niet belast en is ook RSZ-vrij.

Tot 31 december

Zo’n 4 maanden na de invoering van de koopkrachtpremie, heeft 0,39% van de bedrijven toegezegd om hun werknemers zo’n premie toe te kennen. In totaal kan 1 op de 172 werknemers alvast een extraatje verwachten onder de vorm van een koopkrachtpremie. Dat blijkt uit de allereerste cijfers over de koopkrachtpremie, die hr-dienstenbedrijf Acerta verzamelde bij 510.000 werknemers die in de loop van 2023 in dienst waren bij zo’n 32.000 bedrijven. Bedrijven hebben nog tot 31 december om de premie aan hun werknemers uit te reiken.

De meeste bedrijven die een koopkrachtpremie toekennen zijn actief in de chemie, farma, energie, logistiek en transport.