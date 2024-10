Houtproducten nodig? Let op voor valse webshops

Nu de dagen killer worden en we nood hebben aan verwarming gaan sommige consumenten op zoek naar goedkope houtproducten. Oplichters profiteren daarvan door nepwebsites op te zetten waar ze die producten online verkopen.

Sinds 1 januari 2022 kreeg de FOD Economie maar liefst 1.693 meldingen over frauduleuze aanbiedingen van houtproducten via websites of sociale media. Gemiddeld meldden de slachtoffers een schade van 428 euro. De totale gerapporteerde schade loopt op tot zo’n half miljoen euro. De Economische Inspectie van de FOD Economie analyseert de meldingen en kan beslissen om een onderzoek in te stellen. Oplichters riskeren een gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar of een boete van 208 euro tot 24.000 euro.

Hoe gaan oplichters te werk?

De oplichters spelen in op de stijgende vraag naar alternatieve manieren om te verwarmen zodra de koudere maanden eraan komen. Ze bouwen daarvoor valse websites waarop ze pellets en brandhout verkopen.

Ze verleiden je tot een snelle aankoop met aantrekkelijke deals die ze promoten via advertenties op o.a. sociale media. Ook kunnen ze gegevens van echte ondernemingen op hun website plaatsen, zoals bedrijfsadressen en ondernemingsnummers om je vertrouwen te winnen.

Na de betaling gebeurt er niets. De bestelde goederen worden niet opgestuurd, ze bestaan eenvoudigweg niet. In de meeste gevallen reageert de fraudeur zelfs niet meer. Doet die dat wel, dan gebruikt hij of zij smoesjes, zoals een probleem met de levering, om tijd te winnen of zelfs extra kosten aan te rekenen. Zo hoopt de oplichter je aan het lijntje te houden zodat je niet meteen klacht neerlegt. Dat geeft hen meer tijd om zoveel mogelijk slachtoffers te maken want op een bepaald ogenblik wordt hun website offline gehaald.

Hoe herken je betrouwbare webshops?

Om je te helpen bij het herkennen van betrouwbare webshops, richtte de FOD Economie de website veiligewebshops.be op. Die reikt je tips aan om veilig online te shoppen en frauduleuze websites te ontmaskeren. We geven je hieronder alvast de 5 belangrijkste tips.

1. Check de identiteit van de verkoper: wie schuilt achter de webshop? Elke handelaar is verplicht om de nodige contactgegevens duidelijk te vermelden op de website. Denk aan de naam van de onderneming, het fysieke adres, het e-mailadres en het ondernemingsnummer. Maar vertrouw daar niet blind op, want ook de bedrijfsgegevens kunnen valselijk op de frauduleuze website gezet zijn. Twijfel je, dan zoek je de onderneming best eerst op via een zoekmotor en gebruik je de daar gevonden contactgegevens.

2. Controleer het imago: controleer de webshop waar je wilt bestellen (mondreclame, beoordeling, online reputatie …). Dat kan je achteraf heel wat leed besparen.

3. Pas op voor al te aantrekkelijke aanbiedingen: let op voor abnormaal lage prijzen of voor kortingen die je nergens anders vindt. Vergelijk de prijzen: controleer de weergegeven prijzen en vergelijk ze met die op andere websites. Zijn de prijzen op de website bijzonder laag? Dan moet er een belletje gaan rinkelen. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat vaak ook.

4. Betaal veilig: ga de betaalwijze na. Sommige betaalwijzen bieden meer bescherming dan andere. Vermijd internationale geldtransfers en webshops die enkel betalingen via overschrijving aanbieden.

5. Herken snel een frauduleuze website: wees voorzichtig als

– de URL niet met “httpS” begint;d

– e website je vraagt om persoonlijke gegevens in te geven die doorgaans niet nodig zijn voor het aanmaken van een account zoals bankgegevens, pincode, wachtwoord of andere persoonsgegevens;

– de website vol spelfouten staat of onprofessionele afbeeldingen gebruikt;

– de website druk legt om snel te beslissen;

– er geen algemene verkoopsvoorwaarden ter beschikking zijn.