Huren versus kopen

Een hogedrukreiniger, een dakkoffer, klusmateriaal, een ski-uitrusting... Waarom zou je die niet huren en zo overconsumptie tegengaan?

Een van de manieren om duurzamer te leven is ervoor kiezen om goederen te gebruiken in plaats van ze te bezitten, zeker wanneer je ze maar af en toe nodig hebt. Dat lukt niet met alles, maar veel zaken kan je huren bij professionele verhuurders en vaak ook bij particulieren. Neem nu de spullen die je slechts een of een paar keer per jaar gebruikt. Ben je van plan te gaan skiën? Waarom dan een dakkoffer kopen als je er al een kan huren voor zo’n 70 euro per week bij Whoop, Thule, Auto 5… En waarom geen sneeuwkettingen huren?

Voor doe-het-zelvers

Huren in plaats van kopen om overconsumptie te tegen te gaan is een keuze die terrein wint. Het helpt ook om je kelder, zolder en andere opbergruimtes te ontdoen van de zaken die je bijhoudt omdat ze misschien ooit nog van pas kunnen komen. Zoals een hogedrukreiniger voor het terras. Die kan je voor zo’n 30 euro per dag huren bij Gamma, Brico, Locamat, Boels, Kauffmann... Datzelfde toestel kost nieuw meer dan 400 euro. Om dit bedrag terug te verdienen, moet je het al minstens 12 jaar gebruiken. En dan hebben we het nog niet over de garantie.

Tussen particulieren

Zowat alle klusmateriaal kan je trouwens huren, van een decoupeerzaag tot een grote ladder. Er bestaan in sommigen steden ook gereedschapsbibliotheken en platforms voor deeleconomie zoals Peerby, waar je spullen die je maar af en toe nodig hebt, kan verhuren aan anderen of ze zelf van hen kan huren.

Niet bezitterig

Er zijn veel redenen om spullen liever te huren dan ze te bezitten: je wil milieubewuster leven, je hebt besloten om enkel nog maar het absolute minimum te bezitten of je hebt doodgewoon het budget niet om alles te kopen. Intussen breidt de verhuurtrend uit naar almaar meer domeinen... Het huren van avondkleding of een smoking voor een evenement bestaat al eeuwen, maar vandaag kan je ook skikledij, een wetsuit, ja zelfs zwangerschapskleding huren.

Abonnementeconomie

Er is ook een nieuw tijdperk ingeluid, dat van de abonnementeconomie. In Frankrijk bieden merken zoals Kiabi en Sergent Major al abonnementpakketten aan voor het huren van kinderkleding (ze worden zo snel groot!). In eigen land lanceerde Decathlon volgens hetzelfde concept een maandabonnement voor het huren van sportuitrusting en kleding (volwassenen en kinderen) in Antwerpen en Luik. Via de goedkoopste formule – 25 euro per maand – kan je producten van Decathlon lenen met een totale nieuwwaarde van maximum 400 euro, met uitzondering van veiligheidsproducten en verbruiksgoederen.

Conclusie

Het hangt er allemaal van af van hoe intensief je bepaalde voorwerpen gebruikt. Maar het is duidelijk dat een schuurmachine kopen om je parket op te frissen en die vervolgens op te bergen voor wanneer ze ooit nog eens van pas komt, economisch weinig steek houdt, laat staan ecologisch.