Indexatie: in 2024 maakt ons loon een sprong

De lonen van ongeveer een half miljoen bedienden die deel uitmaken van het paritair comité 200 zien volgend jaar hun loon stijgen met 1,49 procent. Dat voorspelt hr-dienstverlener SD Worx. Pas eind dit jaar is het definitieve cijfer bekend.

De loonsverhoging is het gevolg van de automatische indexering aan de gestegen levensduurte. “Volgens de prognoses zal de loonstijging voor bedienden in pc 200 1,49 procent bedragen”, zegt Jean-Luc Vannieuwenhuyse, juridisch expert bij SD Worx. “Met andere woorden, we zien een terugkeer naar de normale situatie in vergelijking met de uitzonderlijke indexering van vorig jaar.” In januari stegen de lonen van de bedienden nog met 11,08 procent, een gevolg van de recordinflatie van vorig jaar.

Het exacte cijfer is pas rond het einde van het jaar bekend, aangezien ook de maanden november en december in het uiteindelijke cijfer zijn opgenomen, waarschuwt SD Worx.

De inflatie is in oktober gedaald tot 0,36 procent, het laagste niveau sinds januari 2021. Toch is de spilindex overschreden, voor het eerst sinds november 2022. “Dit betekent dat de sociale uitkeringen en lonen voor werknemers in een aantal bedrijven in de sociale sector, zoals ziekenhuizen, kinderopvang, revalidatiecentra, thuisverpleging en beschutte werkplaatsen, in november met 2 procent zullen stijgen. Ook het loon van flexi-jobbers volgt de spilindex en zal eveneens in november geïndexeerd worden”, aldus Vannieuwenhuyse.