Indexatie: loon stijgt met 1,48 procent op 1 januari

In januari stijgen de lonen van meer dan een miljoen werknemers als gevolg van de automatische indexering. De indexering is wel een pak lager dan vorig jaar.

De lonen in België worden aangepast aan de inflatie. Dat verschilt van sector tot sector. Sommige sectoren indexeren op een vaste datum, sommige sectoren elke maand of elk kwartaal en weer anderen volgens de spilindex, zoals de ambtenaren.

Voor heel wat werknemers is 1 januari een belangrijke indexeringsdatum. Zo zien meer dan een half miljoen bedienden uit het paritair comité 200 – dat is het grootste paritair comité – hun loon in januari met 1,48 procent stijgen, zo berekenden hr-specialisten SD Worx en Acerta. Een jaar geleden bedroeg die indexering nog ruim 11 procent, als gevolg van de recordinflatie in 2022.

Paritair comité 200 indexeert maar één maal per jaar en omvat een dertigtal sectoren, gaande van onder meer uitzendkantoren, uitgevers, ICT-bedrijven tot callcenters.

Ook voor andere sectoren

Maar ook andere sectoren indexeren in januari. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de horeca, waar de lonen van het personeel 1,83 procent stijgen. Het personeel van de voedingsindustrie krijgt er ook 1,83 procent bij, net als het personeel in het wegvervoer voor derden.

Maar ook bijvoorbeeld in de bouw wordt er in januari geïndexeerd, met 0,45 procent. De bouw kent evenwel meerdere indexeringen per jaar, waardoor de toename in januari minder is dan pakweg in paritair comité 200.