Leeftijdsvoorwaarde overlevingspensioen verhoogd

Op 1 januari is de leeftijd om recht te hebben op een overlevingspensioen verhoogd. Hoe zit dat precies?

Het overlevingspensioen voor wie zijn of haar partner verliest is nog altijd enkel weggelegd voor wie gehuwd is. Wettelijk of feitelijk samenwonenden hebben er geen recht op. En ook voor gehuwden werden de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overlevingspensioen ‘verstrengd’.

Vroeger moest je minstens 45 jaar zijn om er recht op te hebben. Die leeftijdsvoorwaarde wordt geleidelijk opgetrokken tot 50 jaar. In 2023 was de leeftijdsvoorwaarde 49 jaar, sinds 1 januari 2024 komen daar 6 maanden bij. aangepast. De leeftijdsvoorwaarde voor een overlevingspensioen is nu 49 jaar en 6 maanden. Vanaf 1 januari 2025 zal het 50 jaar zijn.

Er zijn ook nog andere voorwaarden om recht te hebben op een overlevingspensioen. Zo moet je minstens één jaar getrouwd geweest zijn en mag je niet hertrouwd zijn. Er zijn wel een aantal situaties die beschouwd worden als ‘één jaar getrouwd geweest zijn’. Onder meer: als je voor je huwelijk eerst wettelijk samenwoonde, wordt de periode van wettelijk samenwonen en huwelijk samengeteld om te zien of je aan één jaar komt. Ook als er op het moment van overlijden een kind was waarvoor 1 van de partners kinderbijslag kreeg wordt de voorwaarde van ‘één jaar getrouwd zijn’ als vervuld beschouwd. Idem als er een kind geboren was uit het huwelijk of de wettelijke samenwoning die daaraan voorafging.

Overgangsuitkering

Wat als je niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde, maar wel aan de andere voorwaarden? Dan kan je een overgangsuitkering krijgen. Dit is een tijdelijke uitkering. Hoe lang je ze kan krijgen hangt af van je gezinssituatie op het moment van overlijden van je huwelijkspartner. Wie een kind heeft zal langer een overgangsuitkering ontvangen. Je vindt de voorwaarden op www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/overgangsuitkering.