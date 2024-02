Let op voor quishing, een nieuwe vorm van oplichting!

Voorkomen is beter dan genezen

Om er voor te zorgen dat je geen slachtoffer wordt van phishing, leef je best deze 5 tips na:

1. De gouden regel is: win informatie in over de identiteit van de persoon. Twijfel je? Neem dan zeker contact op met het bedrijf of de instelling die je een e-mail of sms gestuurd zou hebben.

2. Je bank of eender welke instelling vraagt nooit per e-mail, sms of telefoon om jouw gegevens te updaten. Ook vragen ze nooit zomaar naar paswoorden, gebruiksnamen, bankgegevens of persoonlijke codes. Deel dus nooit persoonlijke gegevens via e-mail, telefoon of sms en ga nooit via een link naar de betaalsite of mobiele app van je bank.

3. Komt de e-mail of sms onverwachts of is de boodschap vreemd? Een e-mail om 1 uur ’s nachts moet een alarmbel doen afgaan. Kijk ook na of het e-mailadres een ongewone domeinnaam heeft. Een e-mail van de overheid verstuurd vanuit een Gmail- of Hotmail-account is verdacht. Maar let tegelijk ook op voor “spoofing”. Dat is het nabootsen van een bestaand e-mailadres waardoor het lijkt dat de mail die je krijgt ook echt van dat adres afkomstig is.

4. Klik nooit op een link of QR-code in een e-mail of sms die je niet vertrouwt en kijk of de link of QR-code verwijst naar de officiële website van de instantie. Beweeg je muis voor je klikt over de link of knop. Komt de URL/domeinnaam die tevoorschijn komt overeen met die van de overheidsinstantie?

5. Betaal zo vaak mogelijk met je kredietkaart of via beveiligde betalingsplatformen die je bankgegevens niet doorgeven aan de begunstigde.