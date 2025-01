Meeste kmo’s nog niet bezig met loontransparantie

De meerderheid van de Belgische kleine en middelgrote ondernemingen is niet bezig met loontransparantie. Dat blijkt uit een bevraging bij 427 kmo’s afgelopen najaar van hr-dienstverlener Acerta, in samenwerking met de werkgeversorganisaties Etion en VKW Limburg.

Op de vraag of ze van plan zijn om vanaf 2025 openlijker te communiceren over de verloning van collega’s, antwoordde minder dan een vijfde (17 procent) bevestigend. Daarentegen gaf 39 procent te kennen dat niet van plan te zijn, terwijl 44 procent zei het niet te weten.

Twee op de drie kmo’s zijn dan ook niet op de hoogte van de Europese richtlijn rond loontransparantie, die anderhalf jaar geleden verscheen en die België tegen juni 2026 moet omzetten. “Daar waar de bron van de transparantierichtlijn is om genderongelijkheid te voorkomen, voorziet de richtlijn in bredere richtlijnen voor werkgevers”, licht Acerta-verloningsexperte Annelies Baelus toe. “Zo zal de werkgever ten aanzien van sollicitanten en medewerkers informatie moeten verschaffen over hun positie, over hoe de lonen zijn samengesteld en op welke basis dit gebeurt.”