Niet kopen, maar lenen

Een kinderfiets is gemiddeld om de drie jaar aan vervanging toe. Maar er bestaat een budget- en milieuvriendelijk alternatief: de fietsbieb of velotheek.

Elke gemeente heeft een bibliotheek. Maar ons land kan ook uitpakken met een netwerk van fietsbiebs of velotheken die werken volgens hetzelfde principe als bij het uitlenen van boeken. Ouders kunnen er een kinderfiets met de juiste afmetingen lenen en later omruilen als de tweewieler te klein wordt, zodat ze geen nieuw exemplaar hoeven te kopen. Grootouders zijn ook enthousiaste gebruikers van velotheken. Komen hun kleinkinderen op bezoek, dan kunnen ze via dit systeem een of meer geschikte fietsen in huis halen.

Fietsbiebs bieden ook diensten aan zoals fietsherstellingen, fietsadvies en soms ook veiligheidslessen.

WAAR VIND JE EEN FIETSBIEB? In Vlaanderen en in Brussel is er een overvloed aan velotheken. Er zijn er meer dan 100 met een voorraad van 21.000 kinderfietsen. 13.000 daarvan worden momenteel uitgeleend (fietsbieb.be). Er zijn er ook een paar in de provincies Namen en Henegouwen. En onlangs opende in Geldenaken de eerste velotheek in Waals-Brabant (tatabicyclette.be).

HOEVEEL KOST HET? Over het algemeen betaal je 20 euro voor een jaarabonnement, plus 20 euro waarborg. Voor een fiets voor kinderen tot 12 jaar betaal je maar een klein bedrag. De borg wordt terugbetaald als de fiets in goede staat weer wordt ingeleverd. Dit betekent dat de gebruiker tijdens de huurperiode verantwoordelijk is voor het onderhoud en eventuele kleine reparaties. Toch blijft dit een veel goedkoper alternatief dan het kopen van een nieuwe fiets ter vervanging van een te klein geworden exemplaar, vooral voor grote gezinnen. Daarnaast krijgen abonnees ook de gelegenheid om hun fiets in de loop van het jaar in te ruilen voor een groter of een ander model. En soms kan je ook een kinderfiets schenken in ruil voor een jaarabonnement.

De velotheek maakt deel uit van de circulaire economie.

VOORDELIG, MAAR MEER DAN DAT. Het concept van de velotheek past duidelijk in het raderwerk van de circulaire economie, benadrukt Tata Bicyclette. Zo moeten er geen nieuwe grondstoffen gebruikt worden om nieuwe fietsen te produceren en door ze te delen verleng je tegelijk de levensduur van tweedehands fietsen. Wanneer een fiets terugkeert naar het depot, wordt hij opgeknapt en opnieuw beschikbaar gemaakt voor een ander kind. Het is een tweede kans voor fietsen die al gebruikt zijn (maar nog in goede staat), en die anders misschien bij het oud ijzer waren beland.

EEN SOCIAAL INITIATIEF. Dit systeem is betaalbaar en duurzaam, maar ook sociaal. Meestal engageren vrijwilligers zich in de fietsbiebs, die steunen op waarden zoals respect (voor materiaal en mensen), vertrouwen en solidariteit. En dat kinderen hier fietsen kunnen lenen die aangepast zijn aan hun grootte en die in goede staat verkeren, zorgt er ook voor dat ze al op jonge leeftijd in contact komen met zachte mobiliteit en de smaak te pakken krijgen. ●