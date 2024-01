Nieuwe provider. Wat met je oude mailadres?

Je zegt je abonnement op bij je provider, maar wat met je mailadres? Hoe lang mag je dat nog behouden en wat kost dat? Of kies je beter voor een ‘onafhankelijk’ adres?

Wat gebeurt er met je mailadres bij Telenet of Proximus als je je abonnement opzegt? Voorlopig mag je dat nog gratis blijven gebruiken nadat je abonnement vervalt, onder bepaalde voorwaarden. Maar niets sluit uit dat dit in de toekomst wel eens zou kunnen veranderen.

Stel: je wil je internetabonnement opzeggen, maar je gebruikt al jaren een mailadres dat aan dat abonnement verbonden is en waarmee je ook bent aangemeld bij veel dienstverleners en apps. Speel je dat dan van de ene op de andere dag kwijt, en ook het archief met al je berichten? Het antwoord is nee, tenminste als je zelf actie onderneemt.

Want telecomproviders zijn wettelijk verplicht om je nog minstens 18 maanden gratis toegang te geven tot je oude mailaccount en alle mails die je daar bewaart. Maar vanaf 1 januari 2024 kunnen ze na die periode een vergoeding vragen, zij het beperkt.

De Belgische telecomwet

Deze stipuleert dat, zelfs nadat je abonnement is beëindigd, je het recht behoudt om je mailadres(sen) nog 18 maanden verder te gebruiken. Deze dienst wordt gratis aangeboden, maar je moet daarvoor wel een aanvraag doen bij je provider, en dit vóór de datum waarop je abonnement eindigt.

Telecomoperatoren zijn dan wettelijk verplicht om hun oude klanten één van de twee volgende opties aan te bieden:

• Ofwel wordt je oude mailadres onmiddellijk stopgezet. In dat geval worden alle mails die de volgende 18 maanden naar dat adres worden verzonden automatisch doorgestuurd naar een ander mailadres van je keuze.

• Ofwel behoud je je oude mailadres en blijf je het nog anderhalf jaar lang gebruiken, inclusief alle functies die daarbij horen.

EN DAARNA? Ook dan moet de provider je de mogelijkheid geven om deze faciliteiten zonder beperkingen te behouden, maar dan op jouw verzoek en tegen betaling.

HOEVEEL KOST DAT? Daar staat een maximumbedrag op. Vanaf 1 januari 2024 mogen telecombedrijven maximum 1,50 euro per maand vragen voor de mailadressen van voormalige abonnees. Weet wel dat de grote telecomproviders van ons land voorlopig niet van plan zijn om na deze deadline effectief kosten aan te rekenen voor deze mailadressen. Of ze van gedachten zullen veranderen, dat moet de toekomst uitwijzen.

ONS ADVIES. Wil je nu en in de toekomst op beide oren slapen als je van provider verandert, maak dan een onafhankelijk mailaccount aan, één dat niet aan een specifieke telecomprovider is gekoppeld, zoals een x@gmail.com of een ander adres. Op die manier stap je makkelijk van de ene naar de andere provider over, zonder dat je al je contacten op de hoogte moet brengen van je nieuwe mailadres.