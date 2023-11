Originele verpakking kwijt. Wat met de waarborg?

Sommige handelaars willen goederen enkel terugnemen in hun originele verpakking. Laat je niet intimideren, dit strookt niet met de wet.

“Negen maanden nadat ik een nieuwe smartphone had gekocht, gaf hij al de geest”, vertelt lezeres Patricia. “Bij de dienst na verkoop kreeg ik te horen dat ik het toestel in de originele verpakking moest terugsturen, anders kon ik fluiten naar de garantie. Die doos had ik intussen weggegooid.”

Voor elke aankoop bij een professionele handelaar geldt een wettelijke garantie van ten minste twee jaar. Tijdens die periode kan je de verkoper vragen het product te herstellen, om te ruilen, of als dat niet kan, jou terug te betalen. De wettelijke garantie loopt vanaf het moment dat je het product in ontvangst neemt in de winkel of thuis. Maar moet je de originele verpakking bijhouden om van die twee jaar waarborg te genieten? Neen.

In strijd met de wet. “Je verliest je recht op garantie niet als de originele verpakking ontbreekt. Accepteer die voorwaarde dus niet, ze is in strijd met de wet”, stelt de FOD Economie. Je moet enkel kunnen bewijzen dat je het product bij die bepaalde verkoper hebt gekocht. Je doet er dus goed aan alle aankoopdocumenten of een kopie ervan te bewaren. De originele verpakking eisen is voor sommige handelaars enkel een tactiek om onder de garantie uit te komen.

Geldt dit ook voor een online aankoop? Absoluut. Krachtens de Europese wetgeving inzake consumentenbescherming kan een professionele handelaar, of hij nu online verkoopt of via een fysieke winkel, niet weigeren de garantie na te komen omdat je het product niet kan retourneren in de originele verpakking. Maar stuur het product wel zorgvuldig verpakt terug, zodat het net zo goed beschermd is als in de oorspronkelijke verpakking.

Zijn er uitzonderingen? In een paar specifieke gevallen geldt de garantie inderdaad niet. Het gaat om goederen die snel bederven of waarvan de kwaliteit snel afneemt, om digitale dragers – software, cd’s, dvd’s – die al geopend en gebruikt zijn, of om producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd.

Hoe kan ik me verdedigen? Laat je niet afwimpelen als jouw retour wordt geweigerd vanwege de verpakking. Roep de wet in via mail of brief. Je hebt daar twee maanden de tijd voor. En bewaar zorgvuldig een kopie van je schrijven.

En als de verkoper volhardt? Contacteer dan het Meldpunt (meldpunt.belgie.be). Dit online platform stuurt je klacht door naar de bevoegde instantie. Of neem contact op met de consumentenombudsdienst (consumentenombudsdienst.be) om je rechten te doen gelden. Deze dienst kan als onpartijdige bemiddelaar optreden. Kom je echt niet tot een oplossing, dan is een gerechtelijke procedure je laatste optie. Die is echter duur en tijdrovend, tenzij je een uitgebreide rechtsbijstandverzekering hebt die je belangen als consument verdedigt.